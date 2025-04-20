У Хмельницькому в академії вдруге за 3 дні виявили тіло курсанта з простреленою головою: подробиці

В Хмельницькому в приміщенні Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького вдруге за останні кілька днів знайшли тіло курсанта з вогнепальними пораненнями. Він звів рахунки з життям.

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Про подію "Суспільному" розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

За її словами, тіло 19-річного курсанта виявили 19 квітня близько 18:20 години. Він ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону. Під час несення служби він вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

На місці працювала слідчо-оперативна група та криміналісти.

"Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство".

Досудове розслідування здійснює спеціалізована прокуратура.

Нагадаємо, що 17 квітня повідомлялося, що у приміщенні Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького у туалеті виявили тіло 20-річного курсанта з вогнепальними пораненнями.

Загибель курсанта поліція розслідує за статтею "самогубство". Загиблий курсант був родом із Чернігівської області. Минулого року він вступив на навчання до академії та був курсантом першого курсу.