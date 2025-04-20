В Хмельницком в академии второй раз за 3 дня обнаружили тело курсанта с простреленной головой: подробности

В Хмельницком в помещении Национальной академии пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого второй раз за последние несколько дней нашли тело курсанта с огнестрельными ранениями. Он свел счеты с жизнью.

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О событии "Суспільному" рассказала пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

По ее словам, тело 19-летнего курсанта обнаружили 19 апреля около 18:20 часов. Он нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда. Во время несения службы он выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.

На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты.

"После завершения первоочередных мероприятий будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой самоубийство".

Досудебное расследование осуществляет специализированная прокуратура.

Напомним, что 17 апреля сообщалось, что в помещении Национальной академии пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого в туалете обнаружили тело 20-летнего курсанта с огнестрельными ранениями.

Гибель курсанта полиция расследует по статье "самоубийство". Погибший курсант был родом из Черниговской области. В прошлом году он поступил на обучение в академию и был курсантом первого курса.