Самоубийства курсантов: буллинг и офицеры могут быть причиной инцидентов в академии ГПСУ, — соцсети

В Национальной академии пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого в течение последних двух лет произошло минимум четыре попытки самоубийства среди курсантов, из них две — в течение трех дней апреля 2025 года. В сети рассказали о слишком высоких и несправедливых требованиях офицеров, которые не обращали внимания на состояние молодых людей.

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О ситуации, которая могла привести к самоубийству курсантов академии ГПСУ, доброволец 24-й ОМБр ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" написал в Telegram-канале "Говорят снайпер".

Сообщение Бунятова появилось 22 апреля, на следующий день после сообщений медиа о втором самоубийстве. Согласно данным военного, в течение двух лет в академии ГПСУ произошло еще два похожих инцидента. В 2023 году — суицид еще одного курсанта, в 2024 — попытка суицида курсантки, которая порезала вены, написал офицер. Также он объяснил, почему лишил себя жизни первый парень, 2004 года рождения. По словам "Османа", курсант страдал от "террора" офицеров и пытался уйти из академии и перевестись в боевое подразделение. Начальники, которые руководят жизнью курсантов, запрещали отгулы, выписывали несправедливые выговоры и оказывали другие "психологические воздействия", говорится в заметке. О причинах поступка второго курсанта, парня 2006 года рождения, Бунятов информации не имеет.

В заметке указывается, что, вероятно, и другие курсанты страдали от аналогичных проблем от офицеров академии.

"От курсантов идут регулярные жалобы на подход к их "воспитанию", "затяжки", чрезмерные наказания за незначительные проступки (криво надетый шеврон и т.д.), выговоры за несовершенное знание обязанностей (слово в слово), снятие с нарядов и т.д.", — написал Бунятов.

Самоубийство курсантов — Бунятов по двум студентам академии ГПСУ Фото: скриншот

Также военный объяснил, что его беспокоит ситуация, поскольку тыловые офицеры "губят" новых бойцов Сил обороны. Бунятов предложил просмотреть другие сообщения с канала "Slon FM", посвященном жизни украинских курсантов и офицеров. По мнению военного, в канале размещены реальные жалобы людей, которые страдают от ситуации в учебном заведении.

Самоубийство курсантов — Бунятов о проблемах в академии ГПСУ Фото: скриншот

На портале академии ГПСУ и в аккаунтах в соцсетях учебного заведения ни словом не упоминаются курсанты, которые умерли во время учебы.

Самоубийство курсантов — детали

В канале, упомянутым Бунятовым, действительно опубликовали жалобы курсантов, которые получили через анонимный Telegram-бот. В частности, поступили сообщения о систематической "травле личного состава и буллинге". Кроме того, указывается, что офицеры лишили выходных соучеников курсантов, которые совершили самоубийство. Анонимные источники также рассказали, что в учебное заведение приехала комиссия, которая провела опрос о ситуации, но не ясно, поступят ли правдивые ответы из-за контроля начальства. Среди жалоб упоминаются фамилии двух офицеров академии, которые, как подозревается, "выписывали недостатки за передвижение по лестнице не в ногу" и измеряли "на сколько отклонилась табличка с описью имущества". Анонимные авторы канала описали условия, в которых находятся курсанты. Указывается, что у них отбирают телефоны, назначают несправедливые наряды, оказывают давление. Отметим, информация нуждается в уточнении.

Самоубийство курсантов — что говорят в соцсетях об обучении в академии ГПСУ Фото: скриншот

Фокус писал об инцидентах, которые произошли в академии ГПСУ. Первый инцидент произошел 17 апреля. На портале Visti.ua сообщили, что в туалете учебного заведения обнаружили тело студента с огнестрельными ранениями головы. В академии сообщили, что на место событий вызвали врачей, которые не смогли ничего сделать. Также руководство выразило соболезнования семье и заверило, что курсант хорошо учился.

Второй инцидент произошел 19 апреля, сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко. Как выяснилось, тело второго курсанта академии ГПСУ обнаружили на участке службы в Черниговской области. Относительно события правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК — подозрение на доведение до самоубийства.

Напоминаем, 17 апреля полиция Хмельницкой области отреагировала на инцидент в Хмельницкой национальной академии ГПСУ.