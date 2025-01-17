Смертельное молчание: ученые выявили серьезную угрозу для подростков, общающихся онлайн

Общение в режиме онлайн все чаще становится основным способом связи для миллионов подростков. Однако недавно ученые выяснили, что определенное поведение во время такого общения может привести к опасным для жизни осложнениям и повредить их психику.

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Исследование, проведенное в Китае, выявило тревожную связь между игнорированием или резким обрывом отношений и несамоубийственным самоповреждением (NSSI) среди подростков. Это явление, часто встречающееся в современном социальном взаимодействии онлайн, также известное как "гоустинг", подразумевает, что кто-то прекращает общение без каких-либо объяснений. Хотя такой подход может помочь человеку, инициировавшему разрыв связи, избежать конфронтации, он может оставить адресата растерянным, обиженным и эмоционально подавленным, пишет PsyPost.

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Для подростков, переживающих критический период эмоционального и социального развития, такая форма отвержения может иметь далеко идущие психологические последствия. Исследование, проведенное под руководством Цзяхуэй Динь, Мяо Чао, доктора психологии факультета психологии, и ее коллег и опубликованное в журнале Death Studies, было посвящено тому, как внезапное отгораживание от окружающих влияет на социальное поведение подростков и их психическое здоровье, в частности, на социальную замкнутость и депрессию.

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Подростковый возраст характеризуется значительной эмоциональной чувствительностью, а области мозга, отвечающие за регулирование сложных эмоций, такие как префронтальная кора, все еще находятся в стадии созревания. Эти факторы делают молодых людей особенно уязвимыми к эмоциональному стрессу. Исследователи предположили, что частые случаи игнорирования или отвержения усиливают социальное избегание, усиливают депрессивные симптомы и повышают риск самоповреждающего поведения. К сожалению подростки часто прибегают к самоповреждению — порезам, царапинам или ожогам, как способу справиться с переполняющими их эмоциями.

Чтобы изучить эту динамику, исследователи опросили 887 учащихся средней школы в Китае в возрасте 16-17 лет, среди которых 65% участников были женского пола. В ходе исследования была собрана информация о том, как часто за последние шесть месяцев их игнорировали или связь с ними обрывали другие люди, а также о том, занимались ли они самоповреждающим поведением. Кроме того, с помощью стандартных шкал оценивался уровень социальной замкнутости и депрессии участников.

Результаты показали, что подростки, часто сталкивающиеся с таким видом отвержения, чаще проявляют депрессивные симптомы, отказываются от социальных взаимодействий и занимаются самоповреждением. Статистический анализ подтвердил модель, предполагающую, что социальное избегание и депрессия действуют как посредники, создавая цепную реакцию, которая связывает социальное отвержение с самоповреждающим поведением.

Хотя исследование дает ценные сведения, исследователи предупреждают, что их выводы носят скорее корреляционный, чем причинный характер. Это означает, что остается неясным, приводит ли игнорирование непосредственно к депрессии и самоповреждениям или же подростки с уже существующими проблемами психического здоровья чаще сталкиваются с отвержением. Однако полученные данные подчеркивают необходимость более глубокого понимания того, как социальное отвержение, особенно в подростковом возрасте, может усугубить психологический дистресс и привести к появлению пагубных механизмов его преодоления.

Подростки особенно чувствительны к отвержению со стороны сверстников, и социальная изоляция является значительным фактором, способствующим ухудшению психического здоровья на этом этапе развития. По данным Национального института психического здоровья, около 17% подростков в США ежегодно переживают серьезные депрессивные эпизоды, и такая социальная динамика, как отвержение, играет в этом ключевую роль.

Кроме того, по глобальным оценкам, 17-25% подростков занимаются самоповреждением, что делает эту проблему широко распространенной и требующей срочного и раннего вмешательства. Родители, педагоги и специалисты по психическому здоровью могут использовать эти данные, чтобы лучше поддерживать подростков, создавая среду, которая уменьшает социальную изоляцию и помогает молодым людям развивать более здоровые способы преодоления отверженности, считают авторы.

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