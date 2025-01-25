Альтернатива операції за раку шийки матки: вчені тестують нову вакцину від хвороби

Рак шийки матки є серйозною проблемою для мільйонів жінок, значно впливаючи як на їхнє загальне життя, так і на можливість мати дітей. Але вчені проводять клінічні випробування нової вакцини, яка показала серйозні успіхи в боротьбі з хворобою.

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Нова терапевтична вакцина Vvax001 продемонструвала значні перспективи в лікуванні передракових уражень шийки матки, ставши потенційною альтернативою хірургічному втручанню, заявили вчені у своїй новій науковій роботі. Під час клінічних випробувань II фази, проведених Університетським медичним центром Гронінгена в Нідерландах, вакцина продемонструвала 50% успіх у зниженні або усуненні високорозвиненої цервікальної інтраепітеліальної неоплазії 3-го класу (CIN3), серйозного провісника раку шийки матки, пише ScienceBlog.

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Дослідження, опубліковане в журналі Clinical Cancer Research, показало потенціал вакцини змінити існуючу парадигму лікування для тисяч жінок. За словами головного дослідника, доктора Рефіки Йігіт, ураження CIN3 є нагальною медичною проблемою, оскільки майже третина нелікованих випадків прогресує до раку шийки матки протягом 10 років, а половина — протягом 30 років.

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У дослідженні взяли участь 18 пацієнток із ВПЛ16-позитивним CIN3, які отримали три дози Vvax001 протягом дев'яти тижнів. У дев'яти з них спостерігалася значна регресія, причому у шести — до дисплазії низького ступеня, а у трьох — до повного зникнення ураження. Крім того, розмір ураження зменшився в усіх учасників, окрім одного, а в десяти з шістнадцяти оцінюваних пацієнтів зникла основна інфекція ВПЛ16 — критичний фактор для запобігання рецидиву.

У вакцині використовується модифікована версія вірусу Semliki Forest, розроблена для виробництва білків, специфічних для інфікованих ВПЛ16 клітин без реплікації, що запускає імунну відповідь, вибірково спрямовану на інфіковані тканини при збереженні здорових клітин.

Вченими також не було зареєстровано жодного серйозного побічного ефекту, а побічні реакції обмежувалися легким дискомфортом у місці ін'єкції та тимчасовою втомою. Такий профіль безпеки контрастує з хірургічним висіченням, яке, попри свою ефективність, може призвести до таких ускладнень, як порушення цілісності шийки матки та підвищені ризики для здоров'я під час вагітності.

У чотирьох із дев'яти пацієнток, у яких ураження не повністю регресували, залишкові явища захворювання збереглися навіть після стандартного хірургічного лікування. Це свідчить про те, що тривале спостереження за хворими після вакцинації може дати змогу домогтися природного позбавлення від ураження в більшій кількості випадків.

Також, серед пацієнтів, які пройшли лікування, не було зареєстровано жодного рецидиву захворювання після 20 місяців спостереження, що вказує на довгостроковий захист, хоча для його підтвердження необхідні більші дослідження з тривалим спостереженням, попереджають автори.

Сучасні методи лікування CIN3 засновані на хірургічному висіченні, що може становити ризик для жінок дітородного віку, включно з підвищеною ймовірністю передчасних пологів і ускладнень, пов'язаних із фертильністю. Якщо Vvax001 буде підтверджена в більших випробуваннях, вона дасть змогу багатьом пацієнткам відмовитися від хірургічного методу лікування, зберігши репродуктивне здоров'я й уникнувши ускладнень.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак шийки матки в усьому світі залишається серйозною проблемою, а ВПЛ є причиною понад 95% випадків захворювання. Вакцини, подібні до Vvax001, можуть стати важливим інструментом у боротьбі з цією хворобою, особливо в умовах обмеженого доступу до хірургічної допомоги.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.