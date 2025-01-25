Несуться на зустріч проблемам: лікарі розповіли про небезпечні наслідки щоденного бігу

Біг і рух уже давно є одними з найчастіших рекомендацій для загального зміцнення здоров'я. Однак у всього є свої нюанси, і в цьому разі нехтування ними може зовсім позбавити нас можливості рухатися на якийсь час.

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Щоденний біг може бути потужним мотиватором і корисний як для фізичного, так і для психічного здоров'я. Він забезпечує відмінне серцево-судинне тренування і допомагає виробити постійний режим фізичної активності, що може мати довгостроковий позитивний вплив на загальне самопочуття. Однак експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що така щоденна активність без відпочинку пов'язана з ризиком, особливо з травмами, викликаними надмірним навантаженням, пише BBC Science Focus.

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До поширених проблем наслідків частого бігу належать шиніти, тендиніти та стресові переломи, які часто виникають унаслідок повторюваних навантажень на одні й ті самі м'язи та суглоби без достатнього часу на відновлення. Особливо вразливі коліна, оскільки вони сприймають значну частину ваги тіла під час бігу. Постійні болі або дискомфорт, особливо в цій ділянці, не слід ігнорувати, оскільки вони можуть сигналізувати про початок травми, пов'язаної з надмірним навантаженням.

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Доктор Ніш Манек, терапевт із Лондона, наголошує на важливості балансу й усвідомлених фізичних вправ не на знос. Щоб мінімізувати ризики, необхідно дотримуватися правильної техніки бігу, носити відповідне взуття і поступово збільшувати пробіг. Також Манек рекомендує включити у свій розпорядок дня силові тренування, які допоможуть підтримати м'язи навколо колін та інших суглобів, забезпечивши додаткову стійкість і захист.

Більшість професіоналів у сфері фітнесу рекомендують включати в графік тренувань дні відпочинку. Такі перерви необхідні для відновлення м'язів, даючи змогу організму залікувати дрібні травми й адаптуватися до фізичних навантажень, пов'язаних із бігом. Для тих, хто прагне підтримувати біговий ритм, ефективною альтернативою можуть стати активні види відпочинку. Такий спорт, як плавання, їзда на велосипеді або йога, забезпечує малотравматичні вправи, що знижують навантаження на суглоби. Як альтернативу можна використовувати коротший або повільніший біг або навіть ходьбу, що дасть змогу бігунам підтримувати рух, при цьому даючи організму можливість відновитися.

Прислухатися до свого організму вкрай важливо за будь-якої фізичної активності, особливо такої високоефективної, як біг, нагадує Манеш. Ігнорування постійного дискомфорту може призвести до серйозніших травм, які можуть надовго вибити нас із колії. Поєднання правильної техніки, силових тренувань і періодичного відпочинку або активного відновлення допоможе досягти поставлених цілей і знизити ризик травм у процесі. Навіть найбільш цілеспрямованим бігунам корисно трохи перепочити — зрештою, сталість не варта того, щоб жертвувати довгостроковим здоров'ям заради короткострокового результату.

Раніше Фокус писав про найшвидший спосіб наростити м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.