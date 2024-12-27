Не змогли б обігнати навіть черепаху: наші предки виявилися поганими бігунами

Дослідники з'ясували, з якою швидкістю могли бігати австралопітеки близько 4 млн років тому.

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Нове дослідження показало, що родич людини "Люсі", яка жила 3,2 млн років тому, не могла швидко бігати. На це вказує еволюція анатомії людини, яка стала ключовою для ефективності бігу, пише LiveScience.

За словами вчених, уперше ходити й ефективно бігати на двох ногах змогли наші предки близько 2 млн років тому, і це були Homo erectus. Але більш ранні родичі сучасної людини австралопітеки були двоногими близько 4 млн років тому. Обидва види мали інші пропорції тіла, що могло зробити прямоходіння і біг дуже складним завданням.

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У новій роботі команда дослідників змоделювала скелетну і м'язову анатомію Люсі, щоб дізнатися максимальну швидкість, з якою могли бігати наші предки.

Аналіз показав, що максимальна швидкість Люсі під час бігу була значно нижчою, ніж у сучасних людей. Максимальна швидкість її бігу становила всього 18 км/год. Приміром, максимальна швидкість Усейна Болта становить понад 43 км/год, а максимальний показник у бігуна-аматора — 22 км/год.

Разом із низькою швидкістю бігу, Люсі також витрачала в 1,7-2,9 раза більше енергії, ніж сучасні люди.

На другому малюнку зображено біг австралопітеків Фото: K.T. Bates et al., Current Biology

Річ у тім, що в австралопітеків, таких як Люсі, верхні частини тіла були більшими, з довгими руками та короткими ногами. Але не тільки це заважало нашим предкам ефективно бігати. Дослідники виявили, що ще однією потенційною причиною повільного і неефективного бігу Люсі могла бути інша форма ахіллового сухожилля і триголового м'яза гомілки, групи м'язів в ікрі.

Дослідники відзначили, що сучасні люди мають довге, схоже на пружину ахіллове сухожилля, яке з'єднує м'язи гомілки та щиколотки з п'ятковою кісткою. Таке анатомічне розташування забезпечує людей потужною та ефективною щиколоткою, що має вирішальне значення для високої продуктивності бігу.

Коли дослідники моделювали рух Люсі з ахілловими та литковими м'язами, подібними до людських, вона все одно була повільнішою, але відмінності в цій зміненій здатності бігу були здебільшого зумовлені її меншим розміром тіла.

"Таким чином, цей ширший контекст підкреслює вирішальну роль архітектури ахіллового сухожилля і триголового м'яза гомілки в еволюції енергетики бігу гомінідів. Ключові особливості в плані людського тіла розвинулися спеціально для поліпшення бігових характеристик", — написали автори дослідження.

Нагадаємо, предки сучасних людей виявилися старшими, ніж вважалося. Нове дослідження показує, що австралопітеки з Південної Африки жили приблизно в той самий час, що і їхні родичі зі Східної Африки.