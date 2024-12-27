Не смогли бы обогнать даже черепаху: наши предки оказались отвратительными бегунами

Исследователи выяснили, с какой скоростью могли бегать австралопитеки около 4 млн лет назад.

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Новое исследование показало, что родственник человека "Люси", которая жила 3,2 млн лет назад, не могла быстро бегать. На это указывает эволюция анатомии человека, которая стала ключевой для эффективности бега, пишет LiveScience.

По словам ученых, впервые ходить и эффективно бегать на двух ногах смогли наши предки около 2 млн лет назад, и это были Homo erectus. Но более ранние родственники современного человека австралопитеки были двуногими около 4 млн лет назад. Оба вида имели другие пропорции тела, что могло сделать прямохождение и бег очень сложной задачей.

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В новой работе команда исследователей смоделировала скелетную и мышечную анатомию Люси, чтобы узнать максимальную скорость, с которой могли бегать наши предки.

Анализ показал, что максимальная скорость Люси при беге была значительно ниже, чем у современных людей. Максимальная скорость ее бега составляла всего 18 км/ч. К примеру, максимальная скорость Усэйна Болта составляет более 43 км/ч, а максимальный показатель у бегуна-любителя — 22 км/ч.

Вместе с низкой скоростью бега, Люси также тратила в 1,7–2,9 раза больше энергии, чем современные люди.

На втором рисунке изображен бег австралопитеков Фото: K.T. Bates et al., Current Biology

Дело в том, что у австралопитеков, таких как Люси, верхние части тела были крупнее, с длинными руками и короткими ногами. Но не только это мешало нашим предкам эффективно бегать. Исследователи обнаружили, что еще одной потенциальной причиной медленного и неэффективного бега Люси могла быть другая форма ахиллова сухожилия и трехглавой мышцы голени, группы мышц в икре.

Исследователи отметили, что у современных людей длинное, похожее на пружину ахиллово сухожилие, которое соединяет мышцы голени и лодыжки с пяточной костью. Такое анатомическое расположение обеспечивает людей мощной и эффективной лодыжкой, имеющей решающее значение для высокой производительности бега.

Когда исследователи моделировали движение Люси с ахилловыми и икроножными мышцами, подобными человеческим, она все равно была медленнее, но различия в этой измененной способности бега были в основном обусловлены ее меньшим размером тела.

"Таким образом, этот более широкий контекст подчеркивает решающую роль архитектуры ахиллова сухожилия и трехглавой мышцы голени в эволюции энергетики бега гомининов. Ключевые особенности в плане человеческого тела развились специально для улучшения беговых характеристик", — написали авторы исследования.

Напомним, предки современных людей оказались старше, чем считалось. Новое исследование показывает, что австралопитеки из Южной Африки жили примерно в то же время, что и их родственники из Восточной Африки.