Чемпіон з України: тренер Майка Тайсона назвав свого улюбленого боксера (відео)

Американський тренер Тедді Атлас — не остання фігура у світі боксу, він приводив важковаговика Майка Тайсона до чемпіонських титулів. Серед усіх сучасних зірок боксу Атлас виділив непереможного українського чемпіона.

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Знаменитий американський тренер Тедді Атлас, під керівництвом якого важковаговик Майк Тайсон двічі ставав чемпіоном світу, розповів про свої уподобання в сучасному боксі в інтерв'ю YouTube-каналу Froch On Fighting.

Американський тренер Тедді Атлас вважає, що Олександру Усику немає рівних

Тренер легенди наголосив, що насамперед йому подобаються професіонали. Серед імен вказав американського профі Джессі Родрігеса та російських боксерів Дмитра Бівола й Артура Бетербієва.

Однак на сьогодні важко уявити будь-кого для протистояння з українським боксером Олександром Усиком, чемпіоном світу за версією WBC, WBO і WBA в надважкій вазі.

"Приголомшливий боксер, він виграв усе, що можна. Мені подобаються [японський чемпіон Наоя] Іноуе, [Теренс] Кроуфорд, Родрігес і "Танк" Девіс. Але якщо вибирати одного найкращого — це Усик", — зізнався Атлас.

Тренер підкреслив, що український боксер став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі за останні 25 років.

"Знаєте, у чому Усик неймовірний? Він завжди перемагає. Він це робить скрізь: олімпійське золото, абсолют у крузервейті та хевівейті. Це фантастика", — підсумував Атлас.

Нагадаємо, ЗМІ писали про ймовірне рішення Усика завершити кар'єру у 2025 році. Чемпіону вдалося двічі перемогти Ентоні Джошуа і двічі — Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик отримував титул найкращого боксера 2024 року від американського спортивного каналу ESPN за бій із Ф'юрі. Перший бій був у травні 2024 року і закінчився рішенням суддів на користь Усика. Ревашн стався в грудні, під час якого українець довів перевагу над британським чемпіоном.