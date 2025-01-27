Чемпион из Украины: тренер Майка Тайсона назвал своего любимого боксера (видео)
Американский тренер Тедди Атлас — не последняя фигура в мире бокса, он приводил тяжеловеса Майка Тайсона к чемпионским титулам. Среди всех современных звезд бокса Атлас выделил непобедимого украинского чемпиона.
Знаменитый американский тренер Тедди Атлас, под руководством которого тяжеловес Майк Тайсон два раза становился чемпионом мира, рассказал о своих предпочтениях в современном боксе в интервью YouTube-каналу Froch On Fighting.
Тренер легенды подчеркнул, что прежде всего ему нравятся профессионалы. Среди имен указал американского профи Джесси Родригеса и российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.
Однако на сегодня трудно представить кого-либо для противостояния с украинским боксером Александром Усиком, чемпионом мира по версии WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе.
"Потрясающий боксер, он выиграл все, что можно. Мне нравятся [японский чемпион Наоя] Иноуэ, [Теренс] Кроуфорд, Родригес и "Танк" Дэвис. Но если выбирать одного лучшего — это Усик", — признался Атлас.
Тренер подчеркнул, что украинский боксер стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе за последние 25 лет.
"Знаете, в чем Усик невероятен? Он всегда побеждает. Он это делает везде: олимпийское золото, абсолют в крузервейте и хевивейте. Это фантастика", — подытожил Атлас.
Напомним, СМИ писали о вероятном решении Усика завершить карьеру в 2025 году. Чемпиону удалось два раза победить Энтони Джошуа и два раза — Тайсона Фьюри.
Александр Усик получал титул лучшего боксера 2024 года от американского спортивного канала ESPN за бой с Фьюри. Первый бой был в мае 2024 года и закончился решением судей в пользу Усика. Ревашн произошел в декабре, во время которого украинец доказал превосходство над британским чемпионом.