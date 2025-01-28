"Єдина людина у світі": американка живе зі свинячою ниркою і встановила рекорд

53-річна Тована Луні розповіла, що почувається як "супержінка". Доктор Роберт Монтгомері підкреслив, що її успіх став кульмінацією зусиль медиків ще з 2021 року.

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Американка встановила рекорд, проживши з трансплантованою їй свинячою ниркою 61 день. Про це 26 січня повідомили у Sky News.

53-річна Тована Луні пережила експериментальну трансплантацію у листопаді. До цього вона стояла у черзі майже 8 років з надією знайти відповідну нирку. У 1999 році жінка пожертвувала одну зі своїх нирок матері. Однак через кілька років внаслідок ускладнень під вагітності й у неї самої розвинулася ниркова недостатність.

Тепер Луні почувається як "супержінка". Вона поділилась, що під час довгих прогулянок навіть випереджає рідних. Пацієнтка залишила лікарню лише через 11 днів після операції, але ще місяць перебувала у Нью-Йорку під наглядом лікарів. Після цього вона повернулась додому в Алабаму.

"Якби ви побачили її на вулиці, ви б навіть не уявляли, що вона єдина людина у світі, яка ходить зі свинячим органом всередині, який функціонує", — розповів доктор NYU Langone Health Роберт Монтгомері, який керував трансплантацією.

Фото Товани Луні (у центрі) та Роберта Монтгомері (справа) Фото: NYU Langone Health

З його слів, нова нирка Луні функціонує "абсолютно нормально". Однак завдяки успіху проведеної операції медики опинились на незвіданій території.

"Правда в тому, що ми насправді не знаємо, які будуть наступні перешкоди, тому що ми вперше зайшли так далеко. Нам доведеться продовжувати уважно стежити за нею", — пояснив Монтгомері.

Зазначається, що свинячі органи можуть допомогти з проблемою гострої нестачі органів, доступних для трансплантації. Лише у Великій Британії на операції чекають приблизно 7500 осіб, за минулий рік свого шансу на нове життя так і не дочекались понад 415 пацієнтів. У США черга на трансплантації сягає понад 100 тисяч осіб, і більшості з них потрібні нирки.

"Це благословення. Я відчуваю, що мені дали ще один шанс на життя. Я не можу дочекатися, коли зможу знову подорожувати та проводити більше якісного часу зі своєю родиною та онуками", — поділилась Луні.

Американські лікарні обмінюють інформацію про те, що спрацювало, а що — ні. Медики готуються до перших у світі офіційних досліджень ксенотрансплантації, які мають розпочатись вже цього року.

"Тована є кульмінацією прогресу, якого ми досягли в ксенотрансплантації з моменту, коли ми провели першу операцію у 2021 році. Вона служить маяком надії для тих, хто бореться з нирковою недостатністю", — підкреслив Монтгомері.

Фото Товани Луні Фото: NYU Langone Health

У Medical Express уточнили, що експериментальну трансплантацію зробили ще чотирьом американцям. Пацієнтам пересадили два свинячі серця та дві нирки, однак жоден з них не прожив більш як два місяці.

Вчені генетично змінюють свиней, що робить їхні органи схожими на людські. Доктор Тацуо Каваї з Массачусетської загальної лікарні, який минулого року провів першу у світі трансплантацію свинячої нирки, розповів, що Луні була набагато здоровішою за інших реципієнтів. Очікується, що її прогрес допоможе отримати інформацію для наступних таких спроб.

Луні провела 8 років на діалізі. Коли лікарі встановили, що у неї виробився надвисокий рівень антитіл, аномально готових атакувати іншу людську нирку, жінка вирішила взяти участь в експерименті. Приблизно через три тижні після операції медики вловили ледь помітні ознаки відторгнення, але після успішного лікування жодних таких ознак більше не фіксували. Нині неможливо спрогнозувати, як довго американці прослужить її нова нирка, але в разі відмови вона зможе повернутись на діаліз.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2024 року повідомлялось про успішну трансплантацію механічної серцевої помпи з генномодифікованою свинячою ниркою. Пацієнтка Ліза Пізано страждала на важку серцеву недостатність і хворобу нирок в останній стадії, діаліз був для неї вже неефективним.

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