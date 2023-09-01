Хірургічне диво. Свиняча нирка була пересаджена людині й успішно прожила 6 тижнів

У спробах знайти рішення дефіциту органів для трансплантації, хірурги зробили прорив, змусивши пересаджену від свині печінку довгий час функціонувати в тілі людини.

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Хірурги з Нью-Йоркського університету встановили новий рекорд і розширили горизонти можливого. Вони пересадили генетично модифіковану свинячу нирку людині, де вона успішно функціонувала цілих шість тижнів і продовжує працювати. Для вирішення цієї проблеми органи були отримані від свиней, спеціально вирощених однією компанією. Такі модифікації знижують ймовірність відторгнення, пише Gizmodo.

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Пересадка органів від свині до людини — явище не нове. Однак останній успіх, досягнутий Інститутом трансплантології NYU Langone, піднявся на новий щабель. Нирка, пересаджена в липні — одна з п'яти трансплантацій, проведених командою з вересня 2021 року. Основна складність таких трансплантацій полягає в тому, щоб змусити організм людини прийняти чужорідний орган, не відторгаючи його.

Як правило, після такої трансплантації завдання полягає в тому, щоб орган функціонував в організмі людини досить довго, щоб він не був одразу ж відторгнутий — часто це займає від кількох днів до кількох тижнів. Хірурги вже повідомляли, що вона працювала успішно 32 дні з моменту трансплантації. Але ця нирка вийшла за рамки звичайного, пропрацювавши без збоїв близько шести тижнів. Автори пояснили, що нирка працювала так само, як і будь-яка інша людська нирка.

Багато хто, прочитавши подібні досягнення, напевно задається питанням: Як це взагалі можливо? Більшість спроб зробити свинячі органи придатними для людини пов'язані з різними генетичними змінами в організмі свиней. Але цього разу команда Нью-Йоркського університету підійшла до справи простіше. Свиня, від якої було отримано нирку, мала лише одну суттєву генетичну модифікацію. Вона не могла виробляти особливий цукор, званий альфа-галом, який зазвичай присутній у багатьох ссавців, але не у людини. Разом із ниркою було пересаджено і вилочкову залозу свині, яка відіграє важливу роль в управлінні імунними реакціями.

Ще більш багатообіцяючим є той факт, що свині Revivicor, компанії, яка надала свиню для експерименту, які не містять альфа-гала, вже отримали схвалення Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів. Це може означати прискорене просування до більш масштабних досліджень, що підтверджують безпеку та ефективність методу.

Незважаючи на настільки вражаючі успіхи, не можна забувати, що на цьому шляху були і злети, і падіння. Людина на ім'я Девід Беннетт, яка першою отримала генетично модифіковане свиняче серце, на жаль, померла через два місяці після трансплантації. Причиною цього став свинячий вірус. Це нагадування про те, що для запобігання таким несподіваним ускладненням вкрай важливо проводити ретельний скринінг.

Однак команда Нью-Йоркського університету не втрачає надії, і не без підстав. Роберт Монтгомері, провідний хірург, вважає, що вони наближаються до етапу клінічних випробувань, які можуть врятувати безліч життів.

Поки ж команда NYU має намір продовжувати спостереження за пересадженою ниркою протягом ще кількох тижнів. Поки весь світ спостерігає за цим із затамованим подихом, ця історія успіху дає можливість зазирнути в майбутнє, де дефіцит органів може залишитися в минулому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені схрестили гени свині і бобів, у спробі замінити м'ясо перших на рослинну альтернативу. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Також Фокус писав про першу у світі проведену подвійну пересадку органів за новою унікальною методикою. Зіткнувшись, здавалося б, з безвихідною ситуацією, лікарі поставили на кін все, поклавшись на недавнє наукове дослідження, підсумком чого став порятунок двох життів і проведення унікальної у своєму роді операції.