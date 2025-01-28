Очевидна ознака деменції: учені виявили ранній сигнал організму про розвиток хвороби

Деменція продовжує набирати обертів по всьому світу, вражаючи величезну кількість літніх людей, не даючи їм шансу на лікування. Однак нещодавно вчені з'ясували, що наш організм подає чіткий сигнал про лихо ще задовго до його розвитку.

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Останні дослідження показали, що якість і час сну, особливо фаза швидкого руху очей (REM), можуть впливати на ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Отримавши такі результати, вчені сподіваються, що вони зможуть заздалегідь передбачати розвиток небезпечної хвороби, на яку страждають мільйони, спираючись на цю особливість, що надалі допоможе зробити її терапію більш плавною та ефективною, пише University of California — San Francisco.

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Дослідження, опубліковане в журналі Alzheimer's and Dementia, виявило потенційний зв'язок між затримкою настання REM-сну і ранніми ознаками настання хвороби Альцгеймера.

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REM-сон, фаза, під час якої мозок обробляє і зберігає емоційно заряджені спогади, зазвичай настає після трьох стадій не-REM-сну. Повний цикл сну займає близько 90 хвилин, але з віком може затягнутися. Дослідники стверджують, що затримка REM-сну може порушувати консолідацію пам'яті та підвищувати рівень гормону стресу кортизолу, що, зі свого боку, погіршує роботу гіпокампу — ключової ділянки мозку, що відповідає за пам'ять.

Доктор Юе Ленг, старший автор дослідження і доцент кафедри психіатрії та поведінкових наук Університету Каліфорнії — Сан-Франциско (UCSF), зазначила, що час REM-сну має вирішальне значення для когнітивного здоров'я. Його затримка, згідно з дослідженням, пов'язана з підвищенням рівня амілоїду і тау — двох токсичних білків, пов'язаних із хворобою Альцгеймера.

У науковій роботі вчених узяли участь 128 осіб віком у середньому 70 років, які перебували в лікарні китайсько-японської дружби в Пекіні. До групи входили люди з хворобою Альцгеймера, легкими когнітивними порушеннями та нормальним станом свідомості. Учасники проходили дослідження нічного сну, під час яких відстежували активність мозкових хвиль, рухи очей, частоту серцевих скорочень і характер дихання.

Основні результати показали, що у людей із затримкою REM-сну, яка визначається як більш ніж 193-хвилинний перехід у фазу REM, на 16% більше амілоїду, на 29% більше тау і на 39% нижчий рівень нейротрофічного фактора мозку — білка, що має вирішальне значення для здоров'я мозку, порівняно з тими, у кого REM-сон настав раніше. Ці біомаркери тісно пов'язані з прогресуванням хвороби Альцгеймера.

У дослідженні також з'ясувалося, що поліпшення REM-сну за допомогою втручань може потенційно уповільнити прогресування хвороби. Мелатонін та інші препарати, що регулюють REM-сон, показали свою ефективність у зниженні накопичення тау та амілоїду в доклінічних випробуваннях на мишах. Порушення сну, такі як апное уві сні, і фактори способу життя, такі як вживання великої кількості алкоголю, були відзначені як потенційні порушники цього найважливішого етапу.

Доктор Дантао Пенг, співавтор дослідження і невролог із Госпіталю китайсько-японської дружби, наголосив на важливості розв'язання подібних проблем і підтримки здорового сну для зміцнення когнітивного здоров'я. Він також порадив людям, які приймають такі препарати, як антидепресанти і седативні засоби, що можуть пригнічувати REM-сон, проконсультуватися з лікарем про потенційні ризики.

Додаткові дослідження вчених можуть вивчити роль препаратів, що змінюють сон, у профілактиці та лікуванні хвороби Альцгеймера. Зв'язок між REM-сну та хворобою Альцгеймера підкреслює ширшу важливість сну для нашого здоров'я загалом, зазначають автори. За даними Фонду сну, дорослі повинні прагнути до 7-9 годин сну за ніч для підтримання гарного самопочуття і міцних когнітивних функцій мозку.

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