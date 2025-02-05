Дали відсіч рідкісному й агресивному раку: вчені розробили новий метод лікування хвороби

Рак молочної залози є поширеним і небезпечним захворюванням, яке діагностують у сотень тисяч жінок щорічно. Нещодавно вчені змогли підібратися до найважчої та найагресивнішої його форми, розробивши потенційний спосіб лікування.

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Рідкісна й агресивна форма раку молочної залози вже давно є проблемою для лікарів, чинячи опір стандартним методам лікування і повертаючись навіть після початкового успіху. В умовах обмежених можливостей пацієнтки часто стикаються з поганим результатом. Тепер національне дослідження під керівництвом Houston Methodist може дати нову надію, виявивши комбінацію двох препаратів, які можуть ефективно зупинити прогресування захворювання, пише Houston Methodist.

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Дослідники вивчили метапластичний рак молочної залози, порівнявши його з неметапластичним потрійним негативним раком молочної залози, і виявили, що він має унікальні сигнальні шляхи клітин.

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Вони виявили, що використання інгібіторів фосфоінозитид-3-кінази (PI3K) — класу препаратів, які зазвичай застосовують для лікування ракових захворювань, які прогресують, поряд з інгібіторами синтази оксиду азоту (NOS), за допомогою яких лікують такі стани, як септичний шок і хвороби серця, успішно порушує ці шляхи, роблячи лікування ефективнішим.

Цей прорив вкрай важливий, оскільки метапластичний рак грудей поширюється швидше, рецидивує частіше і погано реагує на стандартні методи лікування. Наразі його лікують так само, як і потрійний-негативний рак грудей, незважаючи на істотні біологічні відмінності. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, підкреслює необхідність створення цільової терапії, адаптованої до цього рідкісного підтипу.

Доктор Дженні Чанг, провідна дослідниця і генеральна директорка Х'юстонського методистського академічного інституту, назвала це відкриття багатообіцяючим варіантом терапії для виду раку, що має вкрай мало ефективних методів лікування. Перший автор роботи доктор Теджасвіні Редді наголосив на важливості клінічних випробувань, заявивши, що це дослідження може допомогти і пацієнтам з іншими видами раку, що мають схожі характеристики.

Метапластичний рак молочної залози становить менше ніж 5% випадків раку молочної залози, що ускладнює проведення досліджень з його вивчення та лікування. Сам же по собі рак молочної залози залишається одним з найбільш часто діагностованих онкологічних захворювань у жінок: у 2024 році очікувалося близько 300 000 нових випадків. Це дослідження може прокласти шлях до більш ефективних методів лікування, зробивши вирішальний крок уперед у поліпшенні показників виживання, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують вакцину від раку молочної залози. У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МЗ, щоб знизити ризик.

Також Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик розвитку раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.