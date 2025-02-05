Дали отпор редкому и агрессивному раку: ученые разработали новый метод лечения болезни

Рак молочной железы является распространенным и опасным заболеванием, диагностируемым у сотен тысяч женщин ежегодно. Недавно ученые смогли подобраться к самой тяжелой и агрессивной его форме, разработав потенциальный способ лечения.

Related video

Редкая и агрессивная форма рака молочной железы уже давно представляет собой проблему для врачей, сопротивляясь стандартным методам лечения и возвращаясь даже после первоначального успеха. В условиях ограниченных возможностей пациентки часто сталкиваются с плохим исходом. Теперь национальное исследование под руководством Houston Methodist может дать новую надежду, выявив комбинацию двух препаратов, которые могут эффективно остановить прогрессирование заболевания, пишет Houston Methodist.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследователи изучили метапластический рак молочной железы, сравнив его с неметапластическим тройным негативным раком молочной железы, и обнаружили, что он имеет уникальные сигнальные пути клеток.

Важно

Организм не перестанет бороться: ученые изучают новый метод лечения рака

Они обнаружили, что использование ингибиторов фосфоинозитид-3-киназы (PI3K) — класса препаратов, обычно применяемых для лечения прогрессирующих раковых заболеваний, наряду с ингибиторами синтазы оксида азота (NOS), с помощью которых лечат такие состояния, как септический шок и болезни сердца, успешно нарушает эти пути, делая лечение более эффективным.

Этот прорыв крайне важен, поскольку метапластический рак груди распространяется быстрее, рецидивирует чаще и плохо реагирует на стандартные методы лечения. В настоящее время его лечат так же, как и тройной-негативный рак груди, несмотря на существенные биологические различия. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, подчеркивает необходимость создания целевой терапии, адаптированной к этому редкому подтипу.

Доктор Дженни Чанг, ведущая исследовательница и генеральный директор Хьюстонского методистского академического института, назвала это открытие многообещающим вариантом терапии для вида рака, имеющего крайне мало эффективных методов лечения. Первый автор работы доктор Теджасвини Редди подчеркнул важность клинических испытаний, заявив, что это исследование может помочь и пациентам с другими видами рака, имеющими схожие характеристики.

Метапластический рак молочной железы составляет менее 5% случаев рака молочной железы, что затрудняет проведение исследований по его изучению и лечению. Сам же по себе рак молочной железы остается одним из наиболее часто диагностируемых онкологических заболеваний у женщин: в 2024 году ожидалось около 300 000 новых случаев. Это исследование может проложить путь к более эффективным методам лечения, сделав решающий шаг вперед в улучшении показателей выживаемости, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестируют вакцину от рака молочной железы. В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск.

Также Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.