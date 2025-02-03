Организм не перестанет бороться: ученые изучают новый метод лечения рака

Одним из основных козырей онкологии против нашего организма является ее способность ослабевать и убивать нашу иммунную систему со временем. Однако недавно ученые нашли потенциальный способ дать ей второе дыхание и заставить вновь бороться с заболеванием.

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Хронические заболевания, такие как рак и длительные инфекции, могут ослаблять иммунную систему, делая ее менее эффективной в борьбе с этими и другими болезнями. Исследование, проведенное Институтом инфекций и иммунитета Питера Доэрти и Онкологическим центром Питера Маккаллума, выявило редкий тип иммунных клеток, известных как стволовые Т-клетки, которые играют решающую роль в поддержании активности иммунной системы в течение длительного времени, пишет eCancer.

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Стволовые Т-клетки клетки, в отличие от обычных Т-клеток, обладают особой способностью обновляться и противостоять истощению, что является одной из главных проблем при лечении хронических заболеваний. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Immunology, рассказывают о белке ID3, который отвечает за поддержание силы этих клеток.

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Научная работа ученых показала, что ID3+ Т-клетки обладают гораздо большей способностью к выживанию, чем другие Т-клетки, что делает их особенно полезными в борьбе с длительными инфекциями и раковыми заболеваниями. Катарина Гаго да Граса, аспирант Мельбурнского университета и один из первых авторов исследования, пояснила, что эти клетки способны поддерживать мощный иммунный ответ в течение длительного времени, снижая вероятность иммунного истощения.

Это важно, поскольку при таких заболеваниях, как рак, иммунная система часто становится слишком слабой, чтобы продолжать борьбу. Если обеспечить активность этих клеток, организм сможет поддерживать надежную защиту в течение длительного времени. Еще одним ключевым открытием в исследовании стало то, что определенные сигналы в организме могут увеличивать количество ID3+ Т-клеток. Это может улучшить такие методы лечения, как CAR T-клеточная терапия, которая используется для поражения и уничтожения раковых клеток.

Хотя в некоторых случаях терапия CAR T была успешной, ее эффективность часто снижается со временем из-за истощения иммунитета. Усиливая активность ID3, исследователи полагают, что смогут укрепить Т-клетки и сделать эту терапию более долговечной. Профессор Рики Джонстон, исполнительный директор отдела исследований рака в Университете Питера Мака и один из авторов исследования, отметил, что понимание того, как стимулировать ID3+ Т-клетки, может привести к разработке более эффективных стратегий лечения рака.

Помимо совершенствования методов лечения онкологии, эти результаты исследования могут способствовать разработке более сильных иммунотерапевтических средств и вакцин. Доктор Дэниел Утцшнайдер, руководитель лаборатории в Институте Доэрти, заявил, что преодоление иммунного истощения остается одним из самых больших препятствий в лечении хронических заболеваний. Он подчеркнул, что, используя возможности этих стволовых Т-клеток, ученые смогут создать вакцины и методы лечения, обеспечивающие длительную защиту от таких заболеваний, как ВИЧ и гепатиты В и С.

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