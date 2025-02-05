Токсична катастрофа залишила моторошний слід на тілі Землі: що породило золоту отруйну річку (фото)

Супутниковий знімок показує слід висохлого, хімічно збагаченого бруду, залишений потоком стічних вод.

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11 вересня 2022 року гребля на алмазній шахті в Ягерсфонтейні раптово обрушилася, випустивши потік відходів видобутку, відомих як хвости, які пронеслися околицями міста і в навколишню сільську місцевість. Наслідки катастрофи виявилися настільки масштабними, що сліди досі видно з космосу на тілі Землі, пише Live Science.

Пізніше цього року за допомогою інструментів Обсерваторії Землі NASA було зроблено моторошний супутниковий знімок, що показує мерехтливий слід із висохлого, хімічно збагаченого бруду, залишений потоком стічних вод, який затопив південноафриканське шахтарське містечко. Унаслідок цієї катастрофи загинули три людини й ще близько 40 дістали поранення. Повінь також зруйнувала десятки будинків, пошкодила вежі стільникового зв'язку, перекрила дороги, змила сотні овець і тимчасово забруднила питну воду.

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На супутниковому знімку видно частину південної стіни греблі, що обвалилася, звідки хвости потекли вниз по схилу пагорба — ширина цієї хвилі досягла 1,67 кілометра. Зрештою потік лійкою увійшов у прилеглу греблю Вулвас, а потім влився в прилеглу річку Просесспруіт.

Дослідники також показали фото місцевості, зроблене за день до катастрофи — це допомагає оцінити масштаб потоку, що вирвався. Загалом, за даними вчених, висохлі хвости покрили близько 26 квадратних кілометрів сільськогосподарських угідь. Частини Просесспруїта також, мабуть, розширилися, що дає змогу припустити, що потік відходів гірничодобувної промисловості міг розмити береги річки.

Знімок місцевості до катастрофи Фото: NASA

Досі незрозуміло, чи залишилися в регіоні якісь хвости, але експерти пророкують, що висушені відходи мали б швидко розсипатися, або їх забрало вітром, або змило дощем.

Дослідники також зазначають, що хвости являють собою брудну суміш пилу, води, щебеню та інших побічних продуктів, що залишилися від видобутку корисних копалин. Надлишки шламу часто містять слідові кількості металів, таких як мідь, ртуть, кадмій і цинк, а також інші сполуки, включно з нафтою, сірчаною кислотою і ціанідом. Через це суміш виглядає як золото, якщо дивитися зверху, але також є потенційно смертельною для тварин.

Зазначимо, що алмазна шахта, колись найглибша викопана вручну яма у світі, також постраждала від повені та більше не була відкрита з моменту катастрофи. На жаль, експерти не беруться прогнозувати, чи може вона бути відкрита знову коли-небудь.

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