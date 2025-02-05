Токсичная катастрофа оставила жуткий след на теле Земли: что породило золотую ядовитую реку (фото)

Спутниковый снимок показывает след высохшей, химически обогащенной грязи, оставленный потоком сточных вод.

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11 сентября 2022 года плотина на алмазной шахте в Ягерсфонтейне внезапно обрушилась, выпустив поток отходов добычи, известных как хвосты, которые пронеслись по окраинам города и в окружающую сельскую местность. Последствия катастрофы оказались настолько масштабными, что следы до сих пор видны из космоса на теле Земли, пишет Live Science.

Позже в этом году с помощью инструментов Обсерватории Земли NASA был сделан жуткий спутниковый снимок, показывающий мерцающий след из высохшей, химически обогащенной грязи, оставленный потоком сточных вод, затопившим южноафриканский шахтерский городок. В результате этой катастрофы погибли три человека и еще около 40 получили ранения. Наводнение также разрушило десятки домов, повредило вышки сотовой связи, перекрыло дороги, смыло сотни овец и временно загрязнило питьевую воду.

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На спутниковом снимке видна часть обрушившейся южной стены плотины, откуда хвосты потекли вниз по склону холма — ширина этой волны достигла 1,67 километра. В конечном итоге поток воронкой вошел в близлежащую плотину Вулвас, а затем влился в прилегающую реку Просесспруит.

Исследователи также показали фото местности, сделанное за день до катастрофы — это помогает оценить масштаб вырвавшегося потока. В общей сложности, по данным ученых высохшие хвосты покрыли около 26 квадратных километров сельскохозяйственных угодий. Части Просесспруита также, по-видимому, расширились, что позволяет предположить, что поток отходов горнодобывающей промышленности мог размыть берега реки.

Снимок местности до катастрофы Фото: NASA

До сих пор неясно, остались ли в регионе какие-либо хвосты, но эксперты предсказывают, что высушенные отходы должны были бы быстро рассыпаться или были унесены ветром, либо смыты дождем.

Исследователи также отмечают, что хвосты представляют собой грязную смесь пыли, воды, щебня и прочих побочных продуктов, оставшихся от добычи полезных ископаемых. Излишки шлама часто содержат следовые количества металлов, таких как медь, ртуть, кадмий и цинк, а также другие соединения, включая нефть, серную кислоту и цианид. Из-за этого смесь выглядит как золото, если смотреть сверху, но также является потенциально смертельной для животных.

Отметим, что алмазная шахта, некогда самая глубокая выкопанная вручную яма в мире, также пострадала от наводнения и больше не была открыта с момента катастрофы. Увы, эксперты не берутся прогнозировать, может ли она быть открыта снова когда-либо.

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