Виявилася не такою вже й корисною: вчені виявили побічний ефект медичної марихуани

В останні кілька років призначення марихуани в медичних цілях стало нормою при лікуванні багатьох захворювань. Однак нещодавно вчені з'ясували, що лікувальний канабіс непомітно спричиняє небезпечні зміни у нас в організмі.

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Нещодавнє дослідження вчених показало, що у людей, які вживають марихуану з медичною метою, ймовірність розвитку розладу від вживання канабісу (РВК) не менша, якщо не більша, ніж у тих, хто вживає її в рекреаційних цілях. Таким чином покликана допомагати лікувати різні розлади і хвороби, вона також може стати причиною серйозної залежності, пише UPI.

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У дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Psychiatry і проведеному під керівництвом докторки Нори Волков, директорки Національного інституту зі зловживання наркотиками, проаналізували дані федерального опитування щодо споживання наркотиків і здоров'я, проведеного у 2021-2022 роках.

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Під час дослідження було вивчено відповіді майже 73 000 дорослих, які повідомили про вживання канабісу, і з'ясувалося, що близько 84% вживали його з рекреаційною метою, 9% — з медичною, а близько 6% — і з тією, і з іншою. Дослідники виявили, що близько 35% усіх споживачів канабісу, які взяли участь в опитуванні, відповідають критеріям РВК — стану, що характеризується нездатністю припинити вживання наркотику, незважаючи на негативні медичні та соціальні наслідки.

За словами команди доктора Волков, ці дані свідчать про те, що медичне вживання канабісу не пов'язане зі зниженням ризику залежності порівняно з немедичним вживанням, як вважалося раніше. Дані показали, що споживачі медичної марихуани схильні вживати наркотик навіть частіше.

Так, чоловіки віком від 18 до 24 років, які вживали канабіс за медичними показаннями, вживали його в середньому 217 днів на рік, порівняно з 212 днями для тих, хто вживав його як за медичними, так і за рекреаційними показаннями, та 154 днями для тільки рекреаційних споживачів.

Таке часте вживання може сприяти більш високій поширеності розладів, пов'язаних із вживанням канабісу, серед споживачів медичних препаратів, заявили автори. Крім того, дослідження показало, що важкі форми РВК частіше зустрічаються серед медичних споживачів у різних вікових групах, особливо серед молодих людей віком від 18 до 34 років.

Особливо яскраво ця відмінність проявилася серед молодих чоловіків. Серед чоловіків віком від 18 до 34 років 14% споживачів медичних препаратів і 13% споживачів медичних/рекреаційних препаратів мали важку форму РВК, порівняно з 8% споживачів просто рекреаційних препаратів. Аналогічно, серед жінок тієї ж вікової групи 7% користувачів медичних послуг і 12% користувачів медичних/рекреаційних послуг, пов'язаних із канабісом, зіткнулися з важкою формою РВК, порівняно з 6% тих, хто вживав його в рекреаційних цілях.

У старших вікових групах ці закономірності проявлялися менш виразно, а відмінності в поширеності РВК залежно від типу вживання були меншими. Дослідження підкреслює необхідність того, щоб медичні працівники ретельно оцінювали потенційні ризики залежності, коли рекомендують медичний канабіс. Автори рекомендують лікарям відстежувати ознаки РВК у пацієнтів, які використовують препарат у терапевтичних цілях.

Результати дослідження узгоджуються з даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, згідно з якими приблизно у 3 з 10 споживачів канабісу розвивається РВК. Крім того, вчені також з'ясували, що часте вживання канабісу може призвести до симптомів залежності, включно із синдромом відміни, тягою до марихуани і труднощами з контролем її вживання. У зв'язку з цим виникають питання про те, як медичний канабіс призначають і контролюють на практиці, особливо з огляду на його зростаючу популярність у лікуванні хронічного болю, тривоги та інших захворювань.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, що припинення вживання марихуани викликає часті яскраві сновидіння. Вчені пояснили, які процеси відбуваються у нас в організмі під час відмови від вживання канабісу і як це впливає на якість нашого сну і пам'ять.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.