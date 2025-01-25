Смертельний контакт: учені дізналися можливий спосіб перемоги над сепсисом

Сепсис є найнебезпечнішою інфекцією, яка часто закінчується летальними наслідками. Однак нещодавно вчені з'ясували, що ці процеси запускають зовсім не інфіковані клітини, а егоїстично налаштовані здорові організми, які гублять усе навколо.

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Дослідники з Медичної школи Університету Конна зробили важливе відкриття, що стосується смертоносного розвитку сепсису — захворювання, яке, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно забирає 11 мільйонів життів по всьому світу.

Вченим вдалося вивчити смертельний процес, яким відомий сепсис, і тим самим підійти ближче до запобігання фатального результату для людей, які страждають від нього, пише University of Connecticut.

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Дослідження, опубліковане 23 січня в журналі Cell, показало, як вмираючі клітини ненавмисно запускають смертельну ланцюгову реакцію серед сусідніх клітин, підживлюючи важке запалення, характерне для сепсису. Сепсис виникає, коли імунна відповідь організму на інфекцію виходить з-під контролю, що призводить до поширеного запалення, відмови органів і часто до смерті.

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Хоча довгий час вважалося, що інфекції самі спричиняють цю запальну реакцію, останні дослідження вказують на те, що ключову роль у ній відіграють неінфіковані клітини. Ці здорові клітини поводяться так, ніби вони заражені, гинуть і посилають шкідливі повідомлення сусіднім клітинам, що сприяє продовженню запального циклу.

Команда Університету Конна тепер ідентифікувала ці повідомлення як везикули — крихітні бульбашки, пов'язані з мембраною, які викидають клітини, які помирають, у відчайдушній спробі вижити. Процес починається з того, що справді інфіковані клітини намагаються зупинити поширення патогенів. Ці клітини виділяють на свою поверхню білок під назвою газдермін-D, який утворює пори, що пробивають клітинну мембрану, внаслідок чого клітина гине та випускає свій вміст.

Однак деякі клітини намагаються уникнути смерті, викидаючи ділянки своїх пошкоджених мембран, що містять ці пори з газдерміном-D. Викинуті мембрани утворюють везикули, які вільно плавають. Коли ці везикули стикаються з прилеглими здоровими клітинами, пори газдерміну-D вбудовуються в їхні мембрани, по черзі вбиваючи їх.

Ця ланцюгова реакція смерті поширює запалення і посилює симптоми сепсису. Віджай Ратхінам, імунолог із Медичної школи Університету Конна й автор дослідження, так описує цей процес: "Коли клітина, що помирає, вивільняє ці везикули, вони можуть просто перенести ці пори на поверхню сусідньої здорової клітини, що призводить до її загибелі".

Цей ненавмисний побічний ефект, коли клітини намагаються врятуватися самі, сприяє розвитку запалення, що спостерігається при сепсисі. Наразі Ратхінам і його команда вивчають способи придушення утворення або функціонування везикул газдерміна-D, що може відкрити шлях до нових методів лікування не тільки сепсису, а й інших запальних захворювань.

Подібні дослідження — найважливіший крок до розуміння клітинних механізмів, що викликають небезпечні захворювання, і вони підкреслюють складну взаємодію між інфекцією, нашим організмом і запаленням. Відкриття везикул газдерміна-D розпочало нову сторінку в боротьбі із запальними захворюваннями, даючи надію на більш ефективні методи їх лікування в майбутньому.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.