Пенсіонеру довелося "жити в холодильнику" через нову систему очищення повітря (фото)

Джеральд Дорнінг заявив, що встановлена перед Різдвом система вентиляції не тільки не покращила опалення в його будинку, а й зробила умови проживання значно гіршими, що негативно позначилося на його здоров'ї.

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81-річний Джеральд Дорнінг стверджує, що через проблеми з нещодавно встановленою системою вентиляції з рекуперацією тепла його квартира в Дербі (Велика Британія) стала нестерпно холодною. Чоловік звинувачує житлову асоціацію Places for People у нездатності вирішити проблему і забезпечити комфортні умови проживання. Про це пише The Mirror.

Містер Дорнінг, який мешкає у своїй квартирі вже 14 років, повідомив, що система, встановлена перед Різдвом, замість поліпшення ситуації з опаленням тільки погіршила її.

"Я ніколи не відчував такого холоду, — каже він. — Це як жити в холодильнику".

Система, призначена для заміни затхлого повітря свіжим, за словами мешканця, галаслива і споживає більше електроенергії, ніж попередня, що ускладнює сон. Однак основна скарга стосується того, що пристрій, за словами містера Дорнінга, "просто жене холодне повітря у квартиру".

81-річний Джеральд Дорнінг Фото: Derby Telegraph WS

Джеральд, який покладається на допомогу доглядальниці в повсякденних справах, зазначив, що неодноразово звертався до житлової асоціації, але реакції, яка могла б вирішити проблему, так і не було.

"Вони кажуть, що все гаразд, але це не так. Щодня я мерзну у своїй квартирі, загорнувшись у халат. Це просто нестерпно", — поскаржився він.

Містер Дорнінг підкреслив, що поточна ситуація загрожує його здоров'ю.

"У моєму віці я не повинен стикатися з такими труднощами. Я хочу, щоб громадськість знала, що багато людей відчувають подібні проблеми взимку, а житлові асоціації не виявляють належної уваги до своїх обов'язків", — сказав він.

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