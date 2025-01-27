Пенсионеру пришлось "жить в холодильнике" из-за новой системы очистки воздуха (фото)

Джеральд Дорнинг заявил, что установленная перед Рождеством система вентиляции не только не улучшила отопление в его доме, но и сделала условия проживания значительно хуже, что негативно сказалось на его здоровье.

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81-летний Джеральд Дорнинг утверждает, что из-за проблем с недавно установленной системой вентиляции с рекуперацией тепла его квартира в Дерби (Великобритания) стала невыносимо холодной. Мужчина обвиняет жилищную ассоциацию Places for People в неспособности решить проблему и обеспечить комфортные условия проживания. Об этом пишет The Mirror.

Мистер Дорнинг, который живет в своей квартире уже 14 лет, сообщил, что система, установленная перед Рождеством, вместо улучшения ситуации с отоплением только ухудшила ее.

"Я никогда не чувствовал такого холода, — говорит он. — Это как жить в холодильнике".

Система, предназначенная для замены затхлого воздуха свежим, по словам жильца, шумная и потребляет больше электроэнергии, чем предыдущая, что затрудняет сон. Однако основная жалоба касается того, что устройство, по словам мистера Дорнинга, "просто гонит холодный воздух в квартиру".

81-летний Джеральд Дорнинг Фото: Derby Telegraph WS

Джеральд, полагающийся на помощь сиделки в повседневных делах, отметил, что неоднократно обращался в жилищную ассоциацию, но реакции, которая могла бы решить проблему, так и не последовало.

"Они говорят, что все в порядке, но это не так. Каждый день я мерзну в своей квартире, завернувшись в халат. Это просто невыносимо", — пожаловался он.

Мистер Дорнинг подчеркнул, что текущая ситуация угрожает его здоровью.

"В моем возрасте я не должен сталкиваться с такими трудностями. Я хочу, чтобы общественность знала, что многие люди испытывают подобные проблемы зимой, а жилищные ассоциации не проявляют должного внимания к своим обязанностям", — сказал он.

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