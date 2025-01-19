Ускладнює і без того серйозні проблеми: вчені дізналися про небезпечну властивість куріння марихуани

Вживання канабісу останніми роками дедалі частіше виходить із тіні та стає легальним способом лікування і розслаблення. Однак нещодавно вчені з'ясували, що для підлітків воно може бути дуже небезпечним, порушуючи їхню нервову систему.

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Нове дослідження вчених вказує на зв'язок між вживанням канабісу і зниженням щільності синаптичних зв'язків у мозку молодих людей, схильних до ризику розвитку психозу. Дослідники з Університету Макгілла вивчили, як канабіс впливає на синаптичні зв'язки, необхідні для комунікації і розвитку мозку, і виявили, що він поглиблює дефіцит синаптичних зв'язків, який вже наявний у людей з високим ризиком розвитку психотичних розладів, пише PsyPost.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі JAMA Psychiatry, доповнили зростаючу кількість даних про біологічні зв'язки між вживанням канабісу і психозом, пропонуючи нові мішені для потенційного лікування таких ускладнень.

Психотичні розлади, такі як шизофренія, часто виникають у підлітковому або ранньому дорослому віці — періоді, критичному для дозрівання мозку. Ключову роль у цьому розвитку відіграє синаптична обрізка — природний процес, під час якого мозок удосконалює свої нейронні зв'язки. Вважається, що порушення в процесі обрізки сприяють розвитку психозу, проте прямих доказів цьому мало, в основному вони ґрунтуються на посмертних або генетичних дослідженнях.

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У цій роботі вчені використовували передову візуалізацію для вимірювання щільності синапсів у живих людей, щоб з'ясувати, як перетинаються ранній психоз і вживання канабісу. У дослідженні взяли участь 49 осіб з Монреаля, розділених на три групи: люди з недавнім діагнозом психозу, люди з високим ризиком розвитку психозу і здорові контрольні групи.

За допомогою позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) дослідники під керівництвом Майри Белен Бласко, доктора психіатрії та аспірантки в галузі неврології, виміряли рівень SV2A, білкового маркера синаптичної щільності, в ділянках мозку, пов'язаних із психозом, таких як префронтальна кора, гіпокамп і стріатум. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) також оцінювала мікроструктуру сірої речовини, що дало змогу отримати додаткові відомості про зміни в мозку. Вживання канабісу було піддано спеціальному аналізу, учасники пройшли скринінг на наркотики, щоб оцінити його вплив на щільність синапсів і симптоми психозу.

Результати показали зниження щільності синапсів у групах психозу і високого ризику порівняно зі здоровими людьми, особливо в ділянках, критично важливих для когнітивного та емоційного функціонування, як-от передня поясна кора і стріатум. У людей із групи високого ризику дефіцит спостерігався ще до появи повних психотичних симптомів, що вказує на раннє порушення зв'язності мозку.

Вживання канабісу посилювало ці порушення, особливо в стріатумі — ділянці органа, пов'язаної з обробкою винагороди і мотивацією, що підкреслює його потенційну роль у посиленні ризику розвитку таких ускладнень у критичні періоди розвитку. Крім підтвердження згубного впливу канабісу, дослідження показало, що зниження синаптичної щільності тісно пов'язане з негативними симптомами психозу, такими як соціальна замкнутість і відсутність мотивації. Ці симптоми, з якими погано справляються наявні методи лікування, можуть бути викликані порушенням нейронного зв'язку.

Однак вченими не було виявлено значного зв'язку між синаптичною щільністю та "позитивними симптомами", такими як галюцинації, що дає змогу припустити, що ці категорії симптомів зумовлені різними біологічними механізмами. Дослідники підкреслили важливість розуміння впливу канабісу на здоров'я синапсів і часу його впливу на розвиток мозку молодих людей.

Хоча дослідження дає цінні відомості, його автори визнають, що існують і обмеження. Невеликий розмір вибірки, характерний для ПЕТ-досліджень через дорожнечу і складність, знижує узагальнюваність отриманих результатів. Крос-секційний дизайн також не дає змоги зробити висновки про причинно-наслідкові зв'язки — чи викликає канабіс синаптичний дефіцит, чи люди з уразливими місцями більш схильні до його вживання.

Необхідні подальші роботи, особливо тривалі, щоб з'ясувати, чи може скорочення вживання канабісу пом'якшити ці зміни в мозку або зовсім запобігти виникненню психозу. Проте, виникають важливі питання про те, чому деякі люди більш сприйнятливі до його впливу. Раннє втручання, спрямоване на оздоровлення синапсів, та індивідуальні стратегії профілактики можуть значно поліпшити результати для тих, хто перебуває в групі ризику.

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