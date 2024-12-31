Марихуана проти еволюції: у підлітків, які вживають травку, мозок розвивається інакше

Вживання психоактивних речовин і алкоголю є дедалі частішим небезпечним явищем серед підлітків. Нещодавно вчені з'ясували, що крім усіх подальших проблем зі здоров'ям, сам розвиток їхнього мозку докорінно змінюється.

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Підлітки, які вживають марихуану, алкоголь або нікотин до 15 років, демонструють помітні відмінності в структурі мозку порівняно зі своїми однолітками, показало дослідження, проведене під керівництвом Університету Індіани. Спостерігаючи за майже 10 000 підлітків протягом двох років, дослідники виявили, що близько 35% з них повідомили про раннє вживання психоактивних речовин і сильно відрізнялися від тих, хто їх не вживав, пише Daily Mail.

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Сканування мозку показало, що в тих, хто почав вживати речовини, як-от марихуана, до 15 років, була більш тонка префронтальна кора — ділянка, пов'язана з регуляцією емоцій, але більш товста кора в інших частках. Дослідження також відзначило збільшення загального розміру мозку і збільшення підкіркових об'ємів, які пов'язані з пам'яттю та емоціями.

Важливо

Необхідне зло. Наш організм виробляє речовини, подібні до марихуани, для нашого заспокоєння

Результати, опубліковані в журналі JAMA Network Open, дали змогу вченим припустити, що раннє вживання психоактивних речовин може бути пов'язане з уже наявними відмінностями в структурі мозку, що може привертати увагу деяких підлітків до експериментів із наркотиками та алкоголем. Однак дослідження не змогло остаточно визначити, чи були структурні відмінності спричинені вживанням психоактивних речовин, або ж вони привертали людей до такої поведінки.

Докторка Нора Волков, директорка Національного інституту зі зловживання наркотиками, наголосила на багатофакторній природі ризику вживання психоактивних речовин, зазначивши, що поєднання структури мозку, генетики та впливу довкілля формує сприйнятливість або стійкість людини до таких спокус. Це розуміння може стати підґрунтям для розроблення стратегій профілактики та раннього втручання для молоді, яка перебуває в групі ризику, вважають науковці.

Дослідження також виявило специфічні наслідки вживання психоактивних речовин, такі як зменшення об'єму правої хвостової частки у споживачів канабісу — ділянки мозку, критично важливої для обробки візуальної інформації. Хоча алкоголь був найпоширенішою речовиною (про нього повідомили 90% користувачів), за ним слідували нікотин і марихуана — 62% і 52,4% відповідно.

Автори стурбовані, що такий ранній вплив створює ризики для розвитку: попередні дослідження вже пов'язували вживання психоактивних речовин підлітками з порушенням росту мозку, дефіцитом пам'яті, підвищеним ризиком розвитку залежності та психічних розладів. Ці дані та автори, що стоять за ними, закликають до підвищення обізнаності громадськості та проведення цілеспрямованих освітніх кампаній для розв'язання проблеми зростаючої поширеності вживання психоактивних речовин серед неповнолітніх.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, що припинення вживання марихуани викликає часті яскраві сновидіння. Вчені пояснили, які процеси відбуваються у нас в організмі під час відмови від вживання канабісу і як це впливає на якість нашого сну і пам'ять.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.