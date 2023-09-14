Необхідне зло. Наш організм виробляє речовини, подібні до марихуани, для нашого заспокоєння

Вчені підозрюють, що наш спосіб зняття стресу еволюційно з'явився задовго до того, як марихуана почала виробляти свою версію подібних хімічних речовин.

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Марихуана вже давно розколола наше суспільство на два протилежні табори. Поки одні хвалять її за цілющі властивості, інші таврують людей, які вживають її, наркоманами і перераховують її шкідливі властивості. У цій метушні протистояння думок виділяється наш організм, який тихо і самодостатньо навчився виробляти хімічні речовини, схожі на ті, що містяться в коноплях. І все це для нашого спокою та зняття стресу, пише IFLScience.

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Якщо ви коли-небудь відчували на собі заспокійливу дію глибокого вдиху в момент стресу, то ви можете себе привітати — адже ви потрапили під дію схожих з марихуаною речовин, і вам стало легше. І пригостив ними вас ваш організм. Все вірно, у нашого організму є хитрість для підтримки нашого спокою в стресових ситуаціях: природне вироблення організмом хімічних речовин для нашого розслаблення. І незалежно від вашої позиції щодо марихуани, він, найімовірніше, не прислухається до вас і продовжить їх синтезувати, адже це працює.

Ці природні хімічні речовини, що нагадують тетрагідроканабінол (ТГК) — компонент конопель, який спричиняє той самий "кайф", і КБД — природну сполуку, яка міститься в рослині канабіс і яка, як вважається, має терапевтичні властивості, не спричиняючи при цьому "кайфу", називаються ендоканабіноїдами. Незважаючи на те, що про ТГК і КБД ми знаємо вже досить давно, ендоканабіноїди було відкрито тільки 1992 року. Наукове співтовариство все ще намагається зібрати докупи всю їхню історію, але вже зрозуміло, що вони відіграють важливу роль у різних процесах організму, таких як навчання, пам'ять, знеболювання та імунні функції.

Ці хімічні речовини є не тільки в людини. Вони присутні у всіх хребетних тварин, і, ймовірно, існували задовго до того, як рослина Cannabis sativa почала виробляти свої канабіноїди.

Нещодавно група дослідників із Північно-Західного університету глибоко вивчила цю тему. У їхньому дослідженні взяли участь миші, які зазнали стресу, і автори виявили щось інтригуюче. Коли миші стикалися зі стресовими ситуаціями, їхній мозок виділяв ендоканабіноїди, особливо в ділянці мигдалини, яка відповідає за емоції. Ці ендоканабіноїди, своєю чергою, знижували рівень стресових сигналів, що надходили з іншої ділянки мозку — гіпокампу, пов'язаної з пам'яттю і відчуттями.

Щоб переконатися в правильності свого відкриття, дослідники відключили в мозку мишей рецептори, що розпізнають ці хімічні речовини. Миші почали дуже погано справлятися зі стресом. Вони втрачали інтерес до речей, які їм подобалися, подібно до того, як людина відчуває менше задоволення, коли стикається з проблемами, пов'язаними зі стресом.

Хоча важливо пам'ятати, що ці результати отримано під час досліджень на мишах, дослідники вважають вірогідним, що те ж саме відбувається і в нашому мозку. Якщо це дійсно так, то розуміння нашої природної системи зняття стресу може прокласти шлях до нових методів лікування розладів і хвороб, що впливають на наш настрій.

Сачин Патель, керівник дослідження і психіатр із Північно-Західного медичного центру, наголосив на важливості подальшого вивчення цього питання. Він зазначив, що з'ясування того, чи може підвищення рівня ендоканабіноїдів в організмі допомогти в лікуванні стресових розладів, є природним кроком уперед. І нині вже проводяться клінічні випробування, які, можливо, скоро дадуть нам відповіді. У нашому організмі може бути своя власна вбудована система боротьби зі стресом, яка працює нам на благо, незалежно від будь-яких наших переконань. І розуміння цього може зробити революцію в підході до психічного здоров'я.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, як вейпінг непомітно вбиває нашу імунну систему. Вчені виявили, що навіть пари, які не містять нікотин, поступово паралізують наші найважливіші імунні клітини, роблячи нас легкою здобиччю для респіраторних захворювань.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.