Незворотні наслідки вживання. Як канабіс змінює наш організм на генному рівні

Згідно з новими дослідженнями, кожне затягування канабісом може бути тихою командою для ваших генів, підштовхуючи їх до прихованих змін.

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Останнє дослідження понад 1000 дорослих людей дало змогу зробити деякі нові висновки про вплив марихуани на наш організм. Під час нього було виявлено зв'язок між регулярним вживанням марихуани і змінами в епігеномі нашого організму. Про те, як канабіс спілкується з нашими генами і змінює їх пише ScienceAlert.

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Спочатку пояснимо, що таке епігеном. Його можна уявити собі, як пульт управління генами: одні перемикачі вмикаються, інші вимикаються, що впливає на повсякденну роботу нашого організму.

У дослідженні, метою якого було виявити нові способи впливу марихуани на нас, узяли участь близько 1000 дорослих, які раніше відповідали на запитання про своє вживання канабісу протягом 20 років. Група дослідників взяла два набори зразків крові: один — через 15 років, інший — через 20 років після початку дослідження. Вони вивчали епігенетичні зміни у тих, хто вживав його нещодавно або протягом тривалого часу.

Автори від початку знали, що саме хочуть знайти в процесі — так зване метилювання ДНК. Цей процес включає в себе додавання або видалення крихітних груп атомів (метильних груп) у нашій ДНК. Він не змінює послідовність ДНК, але змінює роботу генів, подібно до того, як якщо б у добре налагоджену машину кинули гайковий ключ.

Різноманітні чинники, такі як наш спосіб життя і навколишнє середовище, можуть призводити до таких змін у метилюванні. Ще більш інтригуючим є той факт, що ці зміни потенційно можуть передаватися майбутнім поколінням.

Під час цього дослідження докторка Хоу та її співробітники виявили численні маркери метилювання ДНК, особливо в зразках із 15- і 20-річним стажем, пов'язані як із нещодавнім, так і з тривалим вживанням канабісу.

Цікаво, що один із маркерів раніше був пов'язаний зі споживанням тютюну. Це відкриття дає змогу припустити наявність загального зв'язку в тому, як тютюн і марихуана можуть впливати на наш організм на цьому рівні.

Деякі з цих епігенетичних змін, пов'язаних із вживанням марихуани, раніше були пов'язані з різними проблемами, включно з гормональною сигналізацією, інфекціями, а також деякими неврологічними розладами і розладами, пов'язаними з вживанням психоактивних речовин.

Однак важливо розуміти, що ці результати не доводять, що вживання канабісу безпосередньо спричиняє ці зміни або призводить до будь-яких проблем зі здоров'ям. Зв'язок є, але вчені не можуть з повною впевненістю стверджувати, що він причинно-наслідковий.

Це дослідження додає новий елемент у наше розуміння того, як марихуана взаємодіє з нашим здоров'ям на глибшому, генному рівні. Як і в разі будь-якого подібного дослідження, що вивчає незвідану раніше область нашого організму, необхідні подальші дослідження. Майбутні дослідження, особливо ті, які будуть присвячені вивченню впливу марихуани на вікові показники здоров'я, можуть дати ще більше відомостей про довгостроковий вплив марихуани на наше здоров'я.

Незважаючи на те, що вивчення впливу канабісу на наш організм тривають, дане дослідження слугує важливим нагадуванням про те, як багато нам ще належить дізнатися про нього і його негативні та позитивні властивості. Ми тільки починаємо розбиратися у всіх складнощах, і, як то кажуть, "диявол криється в деталях". У міру того, як ми будемо краще розуміти ці деталі, ми зможемо ухвалювати більш обґрунтовані рішення, що стосуються нашого здоров'я.

Раніше Фокус писав про небезпечний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Результати дослідження ефекту вживання канабісу виявилися досить неоднозначними.

Також Фокус писав про те, що канабіс, можливо, може знищувати злоякісні пухлини. Згідно з дослідженням, сполуки канабісу запускають загибель клітин раку жовчних проток у тварин.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.