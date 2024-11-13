Сестри не знали про свою спорідненість і назвали дітей на честь одна одної (відео)

Дві сестри, які виросли порізно, не підозрювали про існування одна одної доти, доки Джессіка, чий батько виявився не біологічним, не зробила онлайн ДНК-тест. Жінки зустрілися і дізналися, що мають багато спільного.

48-річна Джессіка з Флориди (США) і 53-річна Ніколь Чалавіч з Мічигану (США) стали сім'єю лише рік тому, попри те що були кровно пов'язані від народження. Про це розповідає SWNS, в одному зі своїх відео на YouTube.

Дві сестри, які виросли порізно, не підозрювали про існування одна одної доти, доки Джессіка, чий батько виявився не біологічним, не зробила онлайн ДНК-тест. Ніколь, яка вже проходила його раніше, випадково виявила у своєму профілі нового генетичного родича, сестру по батьківській лінії. Зв'язавшись через соціальні мережі, жінки домовилися зустрітися.

Перша зустріч стала для них емоційною подією. Обидві зізналися, що відчули миттєвий зв'язок, і одразу знайшли безліч паралелей у своїх життях. Виявилося, що Джессіка назвала свого сина Ніколасом, чоловічою версією імені Ніколь, а донька Ніколь носить ім'я Джессіка. Ці збіги вразили сестер і ще більше зміцнили їхню впевненість у тому, що вони дійсно близькі за духом.

Під час розмови спливли й інші деталі, що підкреслюють унікальний зв'язок між сестрами. Вони дізналися, що в них однакове друге ім'я — Ленор, натхненне віршем улюбленого письменника їхнього батька Едгара Аллана По. Виявилося також, що обидві жінки відвідували одну й ту саму церкву, а їхні матері, на жаль, пішли з життя за схожих обставин.

48-річна Джессіка з Флориди і 53-річна Ніколь Чалавіч з Мічигану Фото: SWNS

Джессіка, приголомшена новиною про свою нову сім'ю, розповіла, що спочатку відчула шок. Попри труднощі, пов'язані з раптовим відкриттям, вона була щаслива знайти сестру, на яку дійсно схожа зовні та за характером. Тепер вони проводять багато часу разом: Джессіка приїжджала до Ніколь у Мічиган, щоб познайомитися з її сім'єю, і сестри провели тиждень, розмовляючи й насолоджуючись компанією одна одної.

Ніколь також відчула радість від зустрічі зі своєю родичкою.

"Я завжди мріяла мати сестру, і Джессіка виявилася просто ідеальною", — зізналася Ніколь, підкреслюючи, що їхня зустріч — це не просто випадковість.

Раніше Фокус повідомляв, що подарований набір для аналізу ДНК розкрив сімейну таємницю, яку зберігали 50 років. Чоловік на ім'я Тоні отримав у подарунок набір для аналізу ДНК і вирішив скористатися ним. Результати шокували його, адже в його сімейному дереві з'явилася нова "сестра" на ім'я Клер.

Також стало відомо, що жінка вийшла заміж за чоловіка, який забув про їхнє розставання після струсу мозку. Мітчелл Бразерсон отримав важкий струс мозку під час спроби зробити сальто на гірськолижному схилі. Опинившись у лікарні, він зателефонував своїй дівчині Дженні з проханням забрати його додому, не пам'ятаючи, що вони недавно розлучилися.