Сестры не знали о своем родстве и назвали детей в честь друг друга (видео)

Две сестры, выросшие порознь, не подозревали о существовании друг друга до тех пор, пока Джессика, чей отец оказался не биологическим, не сделала онлайн ДНК-тест. Женщины встретились и узнали, что имеют много общего.

48-летняя Джессика из Флориды (США) и 53-летняя Николь Чалавич из Мичигана (США) стали семьей всего год назад, несмотря на то что были связаны кровными узами с рождения. Об этом рассказывает SWNS, в одном из своих видео на YouTube.

Две сестры, выросшие порознь, не подозревали о существовании друг друга до тех пор, пока Джессика, чей отец оказался не биологическим, не сделала онлайн ДНК-тест. Николь, которая уже проходила его ранее, случайно обнаружила в своем профиле нового генетического родственника, сестру по отцовской линии. Связавшись через социальные сети, женщины договорились встретиться.

Первая встреча стала для них эмоциональным событием. Обе признались, что почувствовали мгновенную связь, и сразу нашли множество параллелей в своих жизнях. Оказалось, что Джессика назвала своего сына Николасом, мужской версией имени Николь, а дочь Николь носит имя Джессика. Эти совпадения поразили сестер и еще больше укрепили их уверенность в том, что они действительно близки по духу.

В ходе разговора всплыли и другие детали, подчеркивающие уникальную связь между сестрами. Они узнали, что у них одинаковое второе имя — Ленор, вдохновленное стихотворением любимого писателя их отца Эдгара Аллана По. Оказалось также, что обе женщины посещали одну и ту же церковь, а их матери, к сожалению, ушли из жизни при схожих обстоятельствах.

48-летняя Джессика из Флориды и 53-летняя Николь Чалавич из Мичигана Фото: SWNS

Джессика, потрясенная новостью о своей новой семье, рассказала, что сначала испытала шок. Несмотря на трудности, связанные с внезапным открытием, она была счастлива обрести сестру, на которую действительно похожа внешне и по характеру. Теперь они проводят много времени вместе: Джессика приезжала к Николь в Мичиган, чтобы познакомиться с ее семьей, и сестры провели неделю, разговаривая и наслаждаясь компанией друг друга.

Николь также испытала радость от встречи со своей родственницей.

"Я всегда мечтала иметь сестру, и Джессика оказалась просто идеальной", — призналась Николь, подчеркивая, что их встреча — это не просто случайность.

Ранее Фокус сообщал, что подаренный набор для анализа ДНК раскрыл семейную тайну, которую хранили 50 лет. Мужчина по имени Тони получил в подарок набор для анализа ДНК и решил воспользоваться им. Результаты шокировали его, ведь в его семейном древе появилась новая "сестра" по имени Клэр.

Также стало известно, что женщина вышла замуж за мужчину, забывшего об их расставании после сотрясения мозга. Митчелл Бразерсон получил тяжелое сотрясение мозга при попытке сделать сальто на горнолыжном склоне. Оказавшись в больнице, он позвонил своей девушке Дженне с просьбой забрать его домой, не помня, что они недавно расстались.