У Великій Британії скандал через зґвалтування, Маск вимагає зміни уряду: що відбувається

У Британії розгорівся скандал через систематичні злочини у цілій низці міст, які ігнорувались поліцією й місцевою владою. У гарячу дискусію вступив мільярдер Ілон Маск, який вимагає нових виборів та звинувачує прем’єра у співучасті.

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Американський мільярдер та техномагнат Ілон Маск виступив за те, щоб уряд Великої Британії розпустили на тлі скандалу. Про це відомо з його публікацій у соцмережі X (раніше — Twitter) від 3 січня.

Що каже Маск

Маск звинуватив британського прем’єр-міністра Кіра Стармера, який у 2008-2013 роках очолював Королівську прокурорську службу на посаді головного державного обвинувача, як співучасника зґвалтувань.

"Стармер повинен піти, і він повинен зіткнутися з обвинуваченнями в співучасті в найгіршому масовому злочині в історії Британії", — заявив мільярдер.

Фото Ілона Маска Фото: Getty Images

Також він зробив репост новини з гучним заголовком про "понад мільйон дітей-жертв" та "національну трагедію". У ній йдеться, що тисячі вразливих дівчат були зраджені установами, покликаними їх захищати, а "корупція в поліції, недбалість ради та політичне боягузтво" дозволяли злочинцям діяти безкарно.

"Найгірший масовий злочин проти народу Великої Британії", — наголосив Маск.

Він виступив за "національне розслідування зараз" та підтримав ідею, щоб британський король розпустив парламент, призначивши загальні вибори.

"Народ Британії взагалі не хоче цього уряду. Нові вибори", — написав мільярдер.

В Axios підрахували, що за кілька днів Маск опублікував щонайменше 60 постів, в яких звинувачував Стармера, підтримував ультраправу "Партію реформ" та закликав до зміни уряду.

Маску відповіли

У BBC передали, що тіньовий міністр охорони здоров'я від Лейбористської партії, Уес Стрітінг звинуватив Маска у дезінформації. Він запевнив, що уряд "дуже серйозно ставиться до проблеми сексуальної експлуатації дітей" та запропонував мільярдеру попрацювати разом у боротьбі з цим.

Водночас британський міністр охорони здоров'я Ендрю Гвінн вказав на попередні розслідування скандалів з сексуальним насильством.

"Настає момент, коли нам не потрібні додаткові розслідування, і якби Ілон Маск справді звернув увагу на те, що відбувається в цій країні, він міг би визнати, що запити вже були", — зазначив він.

Також Гвінн порадив мільярдеру "зосередитися на проблемах по інший бік Атлантики".

Чому стався скандал

Як пояснили у The Telegraph, виплила інформація про банду чоловіків, причетну до зґвалтувань і жорстокому поводженні з дівчатами віком до 12 років. Злочини відбувалися в Олдхемі та Рочдейлі, але винних покарали лише через роки.

Ця історія викрила байдужість правоохоронців і чиновників до жертв банд, багато членів яких були пакистанського або бангладеського походження. Врешті відбулося незалежне розслідування, яке стало відповіддю на інформацію, що місцева рада покривала злочинців. Зокрема, вивчались дані про те, що дітей ґвалтували у дитячих будинках, кальянних барах і таксі.

Розслідування, опубліковане у 2022 році, не знайшло доказів системного приховування владою злочинів, але вказало на фундаментальні недоліки у роботі над захистом дітей. У висновку йшлось, що це призвело до того, що деякі ґвалтівники залишились на волі довше, ніж мали б.

Один з прикладів злочинів, опублікованих у ЗМІ: дівчинка Софі у жовтні 2006 року зайшла у відділок, щоб заявити про сексуальне насильство, але працівник звинуватив її у нетверезому стані й наказав йти. Після цього поліціянти дозволили дитині залишити приміщення попри двох чоловіків, які чекали на неї під дверима. Далі ці чоловіки зґвалтували дівчинку в машині та викинули її на вулицю, де її підібрав і зґвалтував у будинку інший чоловік. Потім вона сіла у таксі, водій пообіцяв допомогти, але замість того відвіз до будинку, де групові зґвалтування продовжились.

У BBC передали, що численні розслідування стосувались зґвалтувань бандами також у Корнуоллі, Дербіширі та Брістолі. Розслідувачі встановили, що у Ротерхемі за 16 років зазнали сексуального насильства 1400 дітей, і більшість ґвалтівників були британцями пакистанського походження.

У Телфорді протягом 40 років жорстокого поводження зазнали до 1000 дівчат, і деякі справи гальмували через "нервозність щодо раси". В Олдхемі розпочалося розслідування лише після того, як чутки про зґвалтування потрапили в мережу.

У 2022 році був опублікований звіт за результатами незалежного розслідування сексуального насильства над дітьми, який об’єднав кілька вже проведених розслідувань з власними. Однак у 2024 році очільниця розслідування Алексіс Джей заявила про розчарування через те, що жодну з 20 її рекомендацій не реалізували за понад два роки.

Після того, як міністерка внутрішніх справ Великої Британії Джесс Філліпс відхилила запит Ради Олдхема про розслідування під керівництвом уряду щодо сексуальної експлуатації дітей, консерватори закликали до повного національного громадського розслідування "скандалу з бандами зґвалтування".

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