По паспорту: в Британії запроваджується перевірка віку для входу на сайти з "полуничкою"

Відповідно до нових правил всі сайти з порнографічним контентом повинні підтверджувати вік користувачів — для входу необхідно буде надати відповідні документи, а "самостійне зазначення віку" не вважатиметься надійним способом перевірки.

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У Великій Британії всі вебсайти, що містять порнографічний контент, включаючи соціальні мережі, повинні впровадити "надійні" методи перевірки віку для користувачів до липня 2025 року. Такі заходи, згідно з новими рекомендаціями регулятора Ofcom, мають на меті захистити дітей від доступу до порнографії в Інтернеті, пише ВВС.

До методів перевірки відносяться:

зіставлення фотографій із посвідченням особи;

оцінка віку особи;

перевірка віку оператором мобільного зв'язку;

перевірка кредитних карток;

цифрова ідентифікація;

інші методи верифікації.

"Самостійне зазначення ​​віку" не вважається "високоефективним" та прийнятним шляхом перевірки. Користувач не зможе переглянути порнографічний контент до того часу, поки не пройде відповідний контроль.

Дослідження показують, що середній вік, коли молоді люди вперше стикаються з порнографією в інтернеті у Великій Британії, становить 13 років, а багато хто ще раніше.

"Занадто багато онлайн-сервісів, що допускають порнографію та інші шкідливі матеріали, ігнорували той факт, що діти отримують доступ до їхніх послуг. Сьогодні це починає змінюватись", — заявила керівник Ofcom Мелані Доус.

Нові правила стосуватимуться також соціальних мереж, які теж мають ввести перевірки й в деяких випадках це означатиме повне її обмеження. Однак деякі порносайти та борці за приватність попередили, що запровадження посиленої перевірки віку лише підштовхне людей до "темних куточків" інтернету.

Деякі негативно відреагували на правила. Зокрема, Aylo, материнська компанія сайту Pornhub, назвала такий спосіб перевірки віку "неефективним, безсистемним і небезпечним". Компанія стверджує, що в американському штаті Луїзіана використання порнографії суттєво змінилося після того, як подібні перевірки віку набули чинності, а відвідуваність її сайту впала на 80%.

"Ці люди не перестали шукати порно, вони просто мігрували в темні куточки інтернету, які не просять користувачів підтверджувати вік. На практиці, закони просто зробили інтернет більш небезпечним для дорослих і дітей", – стверджується в доповіді.

Інші компанії позитивно реагують на новину.

"Постачальники контенту для дорослих тепер отримають необхідну ясність, щоб навести порядок та впровадити надійні методи, що дозволяють захистити неповнолітніх користувачів від доступу до відвертих матеріалів", — заявила керівник відділу нормативно-правового регулювання та зв'язків з громадськістю компанії Verifymy Ліна Газал.

Правозахисна організація Big Brother Watch попередила, що багато методів перевірки віку можна обійти. Тому їх не слід розглядати як панацею.

"Діти мають бути захищені в Інтернеті, але багато технологічних методів перевірки віку є неефективними і створюють додаткові ризики як для дітей, так і для дорослих, включаючи порушення безпеки, вторгнення в особисте життя, помилки, цифрову ізоляцію та цензуру", — заявив керівник Сілки Карло.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12191, який передбачає зміни до положень Кримінального кодексу України про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. Він передбачає зняття кримінальної відповідальності за створення та поширення дорослими українцями інтимних відео, адже чинний закон про порнографію застарів.