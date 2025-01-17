Буквально розʼїдає шкіру: у Львові через небезпечний челендж із TikTok постраждали діти (фото)

Діти майструють саморобну вибухівку, "рецепт" якої підглядають у соцмережі TikTok. В усіх, констатують медики, назавжди залишаться шрами на обличчі.

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Протягом тижня до дитячої лікарні святого Миколая Першого медобʼєднання Львова швидка допомога доправила хлопчиків віком 10, 11 та 15 років, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка. Про це інформує міська рада.

Зазначається, що діти між собою незнайомі, але всі вони самостійно виготовляли "петарду" згідно з покрокової інструкції в мережі ТікТок. Діти брали пластикову пляшку, воду, кульку із фольги, засіб для очищення труб і майстрували з них вибухівку.

11-річний Вʼячеслав розповів, що разом із другом він побачив, як інші підлітки вже робили на вулиці таку "петарду", й вирішили повторити. А щоб викликати хімічну реакцію, після змішування усіх складників вони потрусили пляшку. Пляшка розірвалася, а її вміст потрапив на обличчя хлопця.

У міському центрі термічної травми та опікової хірургії Першого медобʼєднання Львова зазначають, що пацієнти потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя, адже засіб для очищення труб буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші.

"Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі", — розповіла опікова та пластична хірургиня Галина Саян.

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