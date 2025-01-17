Буквально разъедает кожу: во Львове из-за опасного челленджа из TikTok пострадали дети (фото)

Дети мастерят самодельную взрывчатку, "рецепт" которой подглядывают в соцсети TikTok. У всех, констатируют медики, навсегда останутся шрамы на лице.

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В течение недели в детскую больницу святого Николая Первого медобъединения Львова скорая помощь доставила мальчиков в возрасте 10, 11 и 15 лет, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка. Об этом информирует городской совет.

Отмечается, что дети между собой незнакомы, но все они самостоятельно изготавливали "петарду" согласно пошаговой инструкции в сети ТикТок. Дети брали пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб и мастерили из них взрывчатку.

11-летний Вячеслав рассказал, что вместе с другом он увидел, как другие подростки уже делали на улице такую "петарду", и решили повторить. А чтобы вызвать химическую реакцию, после смешивания всех составляющих они потрясли бутылку. Бутылка разорвалась, а ее содержимое попало на лицо парня.

В городском центре термической травмы и ожоговой хирургии Первого медобъединения Львова отмечают, что пациенты попадают с глубокими химическими ожогами лица, ведь средство для очистки труб буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, так как там ткани самые тонкие.

"Уже трем детям за неделю мы оказали помощь. У всех них, к сожалению, останутся рубцы на лице", — рассказала ожоговый и пластический хирург Галина Саян.

Напомним, в Одесской области неизвестным веществом отравились две девочки в возрасте 3 и 5 лет и их 7-летний брат. Трагедия случилась, когда 30-летняя мать детей занималась домашними делами

В Тернопольской области восемь детей попали в реанимацию из-за употребления дикорастущих грибов. Впоследствии трое детей и сожитель их матери умерли в больнице.