Во Львове впервые провели операции по вживлению стволовых клеток детям (фото)

Специалисты назвали регенеративную медицину одним из самых современных в мире направлений лечения поврежденных тканей и глубоких ран.

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Роберто Брамбилла, итальянский хирург, и ортопеды-травматологи медучреждения провели вмешательство с вживлением стволовых клеток. Эта процедура считается одной из ведущих мировых методик регенеративной медицины. В больнице она уже недавно она была впервые применена. Такой современный метод лечения — это шанс для маленьких пациентов с ожоговыми травмами и другими патологиями увеличить подвижность в конечностях.

Одной из первых пациентов была 17-летняя Божена со Львовской области. Девушка родилась со срастанием лучевой и локтевой костей. Это влияло на ее деятельность в быту. После сложной операции новые клетки в ней образовывались слишком медленно. Теперь задача — восстановить полную активность конечности.

Стволовые клетки способны трансформироваться в любой другой тип клеток. Это позволяет ускорить процесс восстановления тканей руки. Эта операция для Божены чрезвычайно важна.

После смерти мамы девушку самостоятельно воспитывала ее бабушка. Сейчас девушка уже стремится стать опорой для родного человека.

Другие два вмешательства врачи выполнили детям с послеожоговой и травматологической патологиями. Эти маленькие пациенты тоже с нетерпением ждут скорейшего улучшения подвижности конечностей.

Специалисты назвали регенеративную медицину одной из самых современных в мире направлений лечения поврежденных тканей и глубоких ран. Это позволяет их восстанавливать без особо сложных хирургических вмешательств.

Напомним, в ноябре ученые смогли восстановить поврежденные остеоартрозом хрящи в суставах. Новый и единственный пока потенциальный подход к лечению заболевания предлагает использование уникальных клеток-потомков стволовых клеток, которые играют ключевую роль в образовании хрящей.