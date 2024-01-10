У Львові вперше провели операції із вживлення стовбурових клітин дітям (фото)

Фахівці назвали регенеративну медицину одним із найсучасніших у світі напрямків лікування пошкоджених тканин та глибоких ран.

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Роберто Брамбілла, італійський хірург, та ортопеди-травматологи медустанови провели втручання із вживленням стовбурових клітин. Ця процедура вважається однією з провідних світових методик регенеративної медицини. У лікарні вона вже нещодавно вона була вперше застосована. Такий сучасний метод лікування — це шанс для маленьких пацієнтів з опіковими травмами та іншими патологіями збільшити рухливість у кінцівках.

Однією перших пацієнтів була 17-річна Божена зі Львівщини. Дівчина народилася зі зрощенням променевої та ліктьової кісток. Це впливало на її діяльність у побуті. Після складної операції нові клітини у ній утворювалися надто повільно. Тепер завдання – відновити повну активність кінцівки.

Стовбурові клітини здатні трансформуватися у будь-який інший тип клітин. Це дає змогу пришвидшити процес відновлення тканин руки. Ця операція для Божени надзвичайно важлива.

Після смерті мами дівчину самотужки виховувала її бабуся. Нині дівчина вже прагне стати опорою для найріднішої людини.

Інші два втручання лікарі виконали дітям із післяопіковою та травматологічною патологіями. Ці маленькі пацієнти теж із нетерпінням чекають на швидше покращення рухливості кінцівок.

Фахівці назвали регенеративну медицину однією із найсучасніших у світі напрямків лікування пошкоджених тканин та глибоких ран. Це дозволяє їх відновлювати без особливо складних хірургічних втручань.

Нагадаємо, у листопаді учені змогли відновити пошкоджені остеоартрозом хрящі в суглобах. Новий і єдиний наразі потенційний підхід до лікування захворювання пропонує використання унікальних клітин-нащадків стовбурових клітин, які відіграють ключову роль в утворенні хрящів.