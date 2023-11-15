Ногу пришили задом наперед: у Львові провели рідкісну операцію пацієнтці з раком (фото)

За слова медиків, для припинення розвитку агресивної пухлини була потрібна нестандартна процедура — невідкладне видалення пошкодженої ділянки стегна. При цьому рак уже завдав шкоди колінному суглобу, що зробило неминучою ампутацію.

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У Львові лікарі провели рідкісну операцію ротаційної пластики. Медики відновили функціональність ноги молодої жінки, яка зіткнулася з онкологією, шляхом видалення середньої частини кінцівки та перевороту нижньої на 180 градусів, зашивши її задом наперед. Це унікальне втручання зробили в Дитячій лікарні Святого Миколая лікарі з трьох міст, повідомляє пресслужба клініки.

Юля з Івано-Франківська дізналася про свій діагноз раку кісток за день до свого 18-річчя. Відправившись до лікарів після травми ноги, вона почула діагноз: остеосаркома 2B стадії. Лікування в місцевій лікарні не дало результатів, і рак почав активно прогресувати, становлячи серйозну загрозу для життя.

Для зупинки агресивної пухлини було потрібне незвичайне втручання — термінове видалення ураженої частини стегна. Однак рак уже пошкодив колінний суглоб, роблячи ампутацію неминучою. Співпраця медиків з Івано-Франківська, Львова та Києва була спрямована на боротьбу за якість життя пацієнтки та збереження функціональності кінцівки. У результаті багатосторонніх консультацій вирішили провести унікальну операцію — ротаційну пластику, рідкісну для України.

Лікарі, які провели унікальну операцію Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

Фахівці з чотирьох лікарень — Київської міської дитячої клінічної лікарні №2, Київського міського центру пластичної мікрохірургії, Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні та Дитячої лікарні Святого Миколая Першого медичного об'єднання Львова — спільно провели операцію.

Ротаційна пластика — це операція для дітей з раком кісток, під час якої видаляють частину ноги, включно з коліном. Нижня частина кінцівки повертається на 180 градусів і пришивається до стегнової кістки задом наперед. Це дає змогу використовувати стопу замість коліна, що згодом дає змогу встановити функціональний протез і зберегти чутливість і рухливість кінцівки.

Після видалення уражених кісток, хірурги відновлюють ногу, повертаючи нижню частину на 180 градусів і фіксуючи її. Унікальна операція пройшла успішно.

Дівчині пришили ногу задом наперед для подальшого протезування Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

"Юля вже повернулася до Івано-Франківська і продовжує хімієтерапію та боротьбу з недугою. Коли ж нога остаточно загоїться і в дівчини з'явиться більше сил, вона зможе займатися з фізичним терапевтом і розробляти ногу. Потім на Юлю чекає протезування. Функцію видаленого колінного суглоба виконуватиме стопа, завдяки чому дівчина зможе отримати функціональний протез і освоїти ходьбу", — розповіли в клініці.

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Раніше, у січні 2023 року, повідомлялося, що у Львові лікарі провели унікальну операцію з пересадки органів від мертвого донора. Таким чином, покійний чоловік фактично врятував життя п'ятьох пацієнтів.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року в Херсоні провели унікальну операцію з пересадки органу. Тоді 38-річна мешканка Олешок стала донором для свого 42-річного чоловіка, який страждає на хронічне захворювання нирок.