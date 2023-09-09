Вибороли дитині можливість ходити: українські лікарі провели унікальну операцію (фото)

Уперше в західних областях України, лікарі провели унікальну операцію з пересадки надрукованої на 3D-принтері кістки 8-річному хлопчику з Івано-Франківська.

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Рак вразив кістку ноги 8-річного хлопчика, і лікарі зважилися провести першу на Заході України операцію з імплантації надрукованого на 3D-принтері імпланта, зберігши свободу руху дитині, повідомляє перше медичне об'єднання Львова.

Богдан вдруге за життя бореться з онкозахворюванням Фото: BBC

Богдан уже вдруге за своє життя стикається зі смертельним захворюванням, адже в три роки дитині діагностували рак печінки. На щастя, після тривалого і складного лікування хлопчик переміг хворобу і пішов до школи.

Але через кілька років хвороба знову наздогнала Богдана, цього разу вразивши кістку в його нозі. Щоб врятувати кінцівку, львівські лікарі лікарні Святого Миколая мали видалити проблемну частину і на її місце вживити імплант. Унікальна заміна пошкодженої кістки надрукована на 3D-принтері та спокійно ростиме разом із дитиною, прибираючи необхідність у її заміні через деякий час. Над її створенням працювали фахівці зі Львова, Києва та Івано-Франківська.

Лікарі провели унікальну операцію і ще більш унікальним протезом Фото: BBC

8-річний Богдан уже повернувся до Івано-Франківська, де продовжує лікування.

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