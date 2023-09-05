Грецію затоплює після масштабних лісових пожеж (відео)

Дороги і будинки в центральній Греції затоплено після шторму "Даніель", що обрушився. Влада повідомила про перші жертви.

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Після лісових пожеж, які забрали життя щонайменше 18 осіб, у Греції знову вирує стихія. Гроза, що почалася близько опівночі з понеділка на вівторок, тривала 10 годин. Метеорологи зафіксували понад 8000 розрядів блискавки за кілька годин. Про це повідомляє видання EfSyn.

Кількість опадів, що випали, перевищила 600 мм. У результаті річка Крафсідонас вийшла з берегів і затопила місто Волос і кілька сіл на околицях. Вранці у вівторок рівень води в річці піднявся на три метри.

У Волосі затоплено перші поверхи будівель, рух дорогами паралізовано, залізничне сполучення зупинено. Електропостачання затоплених районів нестабільне, жителів попередили про можливе тривале відключення електрики.

Очікується, що негода вируватиме ще щонайменше добу. Влада очікує погіршення ситуації.

Поліція повідомила про одного загиблого. Скотаря розчавила стіна, що обвалилася під час зливи, коли він вийшов із дому, щоб погодувати тварин.

Жертвою негоди став ще один фермер. Його віднесло течією в Агіос Георгіосі. Тіло зниклого поки не знайдено, повідомив представник пожежної служби.

У затоплених населених пунктах влада заборонила жителям залишати свої будинки і пересуватися вулицями, поки шторм не вщухне. Мер Скіатоса попросив округ оголосити в постраждалому районі надзвичайний стан.

Нагадаємо, що пожежі в Греції було названо найінтенсивнішими і найтоксичнішими за всю історію спостережень.

Вересень почався з негоди і в Туреччині. Сильні зливи затопили турецьке місто на узбережжі Чорного моря.