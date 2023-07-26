Вогонь пожирає Європу: пожежі в Греції — найінтенсивніші та найтоксичніші за всю історію спостережень

Дослідники зазначають, що нинішні лісові пожежі вже завдали величезної шкоди південній Європі й змусили тисячі людей рятуватися втечею. Ситуація може лише погіршитися.

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Останні кілька тижнів учені раз у раз фіксують нові температурні рекорди — такого виснажливо спекотного літа дослідники не пам'ятають за всю історію спостережень. Водночас у Канаді, Греції, Туреччині та Франції борються з лісовими пожежами, які обрушилися на планету через неймовірні теплові хвилі, пише Daily Mail.

Дослідники попереджають, що цьогорічні лісові пожежі в Греції вже стали найінтенсивнішими й найтоксичнішими за всю історію спостережень, а тисячі людей були вимушені покинути свої домівки, щоб врятуватися.

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Наскільки все погано

Учені зазначають, що це "перший сезон пожеж" для Середземномор'я, а подібні стихійні лиха не є чимось незвичайним для цього регіону — виною тому місцевий "особливо вогненебезпечний ландшафт".

Місцевий клімат, по суті, єдиний у світі, де м'яка волога зима дає змогу рослинності рости, а сухе спекотне літо, осушує її та перетворює на "порохову бочку". Наприклад, відомо, що у Греції лісові пожежі протягом століть винищували цілі громади.

Лісові пожежі, які сьогодні огорнули острови Родос і Корфу, вельми жахають, проте дослідники зазначають, що останніми роками країна була "спустошена набагато серйознішими пожежами". Наприклад, у серпні 2007 року вигоріло понад 250 000 гектарів лісу, оливкових гаїв та інших земель.

Водночас дослідники зазначають, що цьогорічні лісові пожежі в Греції є унікальними — усьому виною їхня неймовірна сила.

На цьому супутниковому знімку показано область грецького острова Родос, яку було спалено Фото: засуха

Найгірший липень у Греції

Нинішня інтенсивність лісових пожеж у Греції змушує дослідників припустити, що липень 2023 року став найгіршим в історії країни з початку супутникового моніторингу (з 2003 року). Дані вчених, отримані з двох супутників, свідчать про те, що тільки цього місяця в атмосферу Землі було викинуто майже 800 000 тонн вуглецю, що майже вдвічі перевищило попередній рекорд 2007 року — 470 000 тонн вуглецю. Зазначимо, як правило, це значення не перевищує 200 000 тонн вуглецю.

Лісові пожежі у Греції все ще тривають, а тому тепер учені зосередилися на зборі супутникових даних, щоб зрозуміти, чи зможуть викиди в липні та серпні нинішнього року затьмарити найсильніші викиди вуглецю в новітній історії Греції. До слова, наразі цей "титул" належить пожежам 2021 року, які спалахнули внаслідок рекордної спеки. Але очікується, що нинішні показники зможуть побити цей рекорд, якщо пекучі температури збережуться.

За словами фахівця з моделювання земної поверхні в Центрі екології та гідрології Великої Британії, доктора Дугласа Келлі, інтенсивність і швидкість поширення лісових пожеж на Родосі застали багатьох учених зненацька. Дослідник також дав вельми страхітливий прогноз: уже до кінця століття кількість пожеж такого масштабу зросте майже на 50%.

Небезпека лісових пожеж для здоров'я людей

Подібні лісові пожежі становлять небезпеку для здоров'я людини. До того ж небезпека полягає не лише в можливості отримання опіку, а й у шкоді при вдиханні диму та отруйних частинок згорілої речовини, які переносяться вітром. Ці тверді частинки сягають у діаметрі менше ніж 2,5 мікрометра і здатні спричиняти:

астму;

захворювання легенів;

передчасну смерть;

проблеми із серцево-судинною системою.

Дослідники зазначають, що найпоширенішими ознаками високого рівня чадного газу в крові є:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

зниження розумової активності.

За словами атмосферного хіміка зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні, Анфанасіоса Ненеса, частинки диму є однією з найбільш токсичних форм частинок. Коли людина вдихає їх, це збільшує ризик розвитку всіх видів раку.

Масштаби лісових пожеж у Греції

Інтенсивність є одним із показників масштабу пожежі, другим є — "зона опіку". Науковці зазначають, що загальна площа випаленої території в Греції значно перевищила показники за останні 16 років і, станом на 22 липня, становила понад 35 тисяч гектарів. Зазначимо, що середній показник у цю пору року, як правило, становить близько 6 600 гектарів.

Загалом же в Європі лісові пожежі охопили площу понад 173 000 гектарів, що також перевищило середній показник (128 000 га).

На цій карті показано зони горіння лісових пожеж по всій Європі, зняті супутниками в космосі Фото: засуха

Зміни клімату "підливають масла у вогонь"

Дослідники в один голос заявляють, що екстремальні зміни клімату вплинули на інтенсивність і силу лісових пожеж по всій земній кулі. Однак наскільки сильним був цей вплив?

Вчені зазначають, що поки що складно відповісти на це питання — будуть потрібні додаткові дослідження, але однозначно можна сказати, що у майбутньому лісові пожежі, викликані спекою, стануть більш поширеними, оскільки Земля продовжує неухильно нагріватися.

За словами професора пожежної науки в Імперському коледжі Лондона Гільєро Рейна, у нинішніх лісових пожежах на півдні Європи справді немає нічого нового, проте зміни клімату роблять їх "масштабнішими й швидшими, а тому їх складніше зупинити".

Основною причиною є те, що пекельна спека створює сухі умови, які суттєво полегшують поширення вогню. Протягом більшої частини липня Європа перебувала в лещатах екстремальної спеки, а в цей час ще одна хвиля вже чекає свого часу, щоб обрушитися на планету. Так, італійські синоптики попереджають, що на зміну тепловій хвилі, яку науковці прозвали Цербером і яка згасає, вже готується прийти нова під назвою Харон — вона підніме температуру ще більше.

В одному з попередніх досліджень учені дійшли висновку, що подібні рекордні хвилі тепла насправді були б майже неможливими без антропогенної зміни клімату.

Кого ще торкнуться лісові пожежі в Європі

Дослідники зазначають, що крім Родосу, найближчими днями екстремальна пожежонебезпечна погода очікується в деяких частинах Сардинії, Криту, Сицилії та південно-західній Туреччині. Про це повідомляє Європейська служба управління надзвичайними ситуаціями Copernicus, яка працює над складанням карти лісових пожеж, а також складає "прогноз пожежної небезпеки".

Зазначимо, що прогноз дослідників будується на щоденних спостереженнях за температурою, відносною вологістю, швидкістю вітру та 24-годинними опадами. Далі вчені складають карту, де:

зелений — дуже низький рівень небезпеки;

зеленувато-жовтий — низький рівень небезпеки;

жовтий — помірний;

помаранчевий — високий;

червоний — дуже високий;

темно-коричневий — крайній рівень небезпеки.

Дослідники зазначають, що високим залишається ризик лісових пожеж для південно-східної внутрішньої Іспанії, Сицилії, Сардинії та острова Родос. Крім того, суттєвий ризик лісових пожеж існує для південного сходу Франції, північного сходу Австрії, східної Німеччини, Польщі, Угорщини та Словаччини.

Як діяти в разі лісової пожежі

Червоний хрест Великої Британії випустив посібник для людей, які зіткнулися з лісовими пожежами. Що потрібно робити у такому разі:

заспокойтеся;

знайдіть безпечне місце далеко від рослинності та диму;

закрийте всі двері, вікна та щілини в будинку або авто;

зв'яжіться з екстреною службою та надайте інформацію про своє місцеперебування та розмір лісової пожежі;

намагайтеся максимально закрити всі відкриті ділянки шкіри;

носіть із собою носовичок, рушники та воду — у разі потреби, це допоможе подолати невелику ділянку вогню.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб прогнозувати силу лісових пожеж: допоможе піт рослин.