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Технологии и наука

Огонь пожирает Европу: пожары в Греции — самые интенсивные и токсичные за всю историю наблюдений

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Фото: Copernicus | Где еще могут начаться лесные пожары в ближайшее время

Исследователи отмечают, что нынешние лесные пожары уже нанесли огромный ущерб южной Европе и вынудили тысячи людей спасаться бегством. Ситуация может лишь усугубиться.

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Последние несколько недель ученые то и дело фиксируют новые температурные рекорды — такого изнуряюще жаркого лета исследователи не помнят за всю историю наблюдений. В то же время в Канаде, Греции, Турции и Франции борются с лесными пожарами, которые обрушились на планету из-за невероятных тепловых волн, пишет Daily Mail.

Исследователи предупреждают, что нынешние лесные пожары в Греции уже стали самыми интенсивными и токсичными за всю историю наблюдений, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись.

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Насколько все плохо

Ученые отмечают, что это "первый сезон пожаров" для Средиземноморья, а подобные стихийные бедствия не являются чем-то необычным для этого региона — виной тому местный "особенно огнеопасный ландшафт".

Местный климат, по сути, единственный в мире, где мягкая влажная зима позволяет растительности расти, а сухое жаркое лето, осушает ее и превращает в "пороховую бочку". Например, известно, что в Греции лесные пожары в течение столетий истребляли целые общины.

Лесные пожары, которые сегодня окутали острова Родос и Корфу весьма ужасают, однако исследователи отмечают, что в последние годы страна была "опустошена гораздо более серьезными пожарами". Например, в августе 2007 года выгорело более 250 000 гектаров леса, оливковых рощ и других земель.

В то же время исследователи отмечают, что нынешние лесные пожары в Греции являются уникальными — всему виной их невероятная сила.

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На этом спутниковом снимке показана область греческого острова Родос, которая была сожжена
Фото: Copernicus

Худший июль в Греции

Нынешняя интенсивность лесных пожаров в Греции заставляет исследователей предположить, что июль 2023 года стал худшим в истории страны с начала спутникового мониторинга (с 2003 года). Данные ученых, полученные с двух спутников, свидетельствуют о том, что только в этом месяце в атмосферу Земли было выброшено почти 800 000 тонн углерода, что почти вдвое превысило предыдущий рекорд 2007 года — 470 000 тонн углерода. Отметим, как правило, это значение не превышает 200 000 тонн углерода.

Лесные пожары в Греции все еще продолжаются, а потому теперь ученые сосредоточились на сборе спутниковых данных, чтобы понять, смогут ли выбросы в июле и августе нынешнего года затмить самые сильные выбросы углерода в новейшей истории Греции. К слову, в данный момент этот "титул" принадлежит пожарам 2021 года, которые вспыхнули в результате рекордной жары. Но ожидается, что нынешние показатели смогут побить этот рекорд, если палящие температуры сохранятся.

По словам специалиста по моделированию земной поверхности в Центре экологии и гидрологии Великобритании, доктора Дугласа Келли, интенсивность и скорость распространения лесных пожаров на Родосе застали многих ученых врасплох. Исследователь также дал весьма устрашающий прогноз: уже к концу века количество пожаров подобного масштаба вырастет почти на 50%.

Опасность лесных пожаров для здоровья людей

Подобные лесные пожары представляют опасность для здоровья человека. Причем опасность заключается не только в возможности получения ожога, но и вреде при вдыхании дыма и ядовитых частиц сгоревшего вещества, которые переносятся ветром. Эти твердые частицы достигают в диаметре менее 2,5 микрометра и способны вызывать:

  • астму;
  • заболевания легких;
  • преждевременную смерть;
  • проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Исследователи отмечают, что наиболее распространенными признаками высокого уровня угарного газа в крови являются:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • снижение умственной активности.

По словам атмосферного химика из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, Анфанасиоса Ненеса, частицы дыма являются одной из самых токсичных форм частиц. Когда человек вдыхает их, это увеличивает риск развития всех видов рака.

Масштабы лесных пожаров в Греции

Интенсивность является одним из показателей масштаба пожара, вторым является — "зона ожога". Ученые отмечают, что общая площадь выжженной территории в Греции значительно превысила показатели за последние 16 лет и, по состоянию на 22 июля, составила более 35 тысяч гектаров. Отметим, что средний показатель в это время года, как правило, составляет около 6 600 гектаров.

В целом же в Европе лесные пожары охватили площадь более 173 000 гектаров, что также превысило средний показатель (128 000 га).

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На этой карте показаны зоны горения лесных пожаров по всей Европе, снятые спутниками в космосе
Фото: Copernicus

Изменения климата "подливают масла в огонь"

Исследователи в один голос заявляют, что экстремальные изменения климата повлияли на интенсивность и силу лесных пожаров по всему земному шару. Однако насколько сильным было это влияние?

Ученые отмечают, что пока сложно ответить на этот вопрос — потребуются дополнительные исследования, но однозначно можно сказать, что в будущем лесные пожары, вызванные жарой, станут более распространенными, так как Земля продолжает неуклонно нагреваться.

По словам профессора пожарной науки в Имперском колледже Лондона Гильеро Рейна, в нынешних лесных пожарах на юге Европы в действительности нет ничего нового, однако изменения климата делают их "более масштабными и быстрыми, а потому их сложнее остановить".

Основной причиной является то, что адская жара создает сухие условия, которые существенно облегчают распространение огня. В течение большей части июля Европа находилась в тисках экстремальной жары, а в это время еще одна волна уже ждет своего часа, чтобы обрушиться на планету. Так, итальянские синоптики предупреждают, что на смене тепловой волны, прозванной учеными Цербером и которая угасает, уже готовится прийти новая под названием Харон — она поднимет температуру еще больше.

В одном из предыдущих исследований ученые пришли к выводу, что подобные рекордные волны тепла в действительности были бы почти невозможны без антропогенного изменения климата.

Кого еще коснуться лесные пожары в Европе

Исследователи отмечают, что помимо Родоса, в ближайшие дни экстремальная пожароопасная погода ожидается в некоторых частях Сардинии, Крита, Сицилии и юго-западной Турции. Об этом сообщает Европейская служба управления чрезвычайными ситуациями Copernicus, которая работает над составлением карты лесных пожаров, а также составляет "прогноз пожарной опасности".

Отметим, что прогноз исследователей строится на ежедневных наблюдениях за температурой, относительной влажностью, скоростью ветра и 24-часовыми осадками. Далее ученые составляют карту, где:

  • зеленый — очень низкий уровень опасности;
  • зеленовато-желтый — низкий уровень опасности;
  • желтый — умеренный;
  • оранжевый — высокий;
  • красный — очень высокий;
  • темно-коричневый — крайний уровень опасности.

Исследователи отмечают, что высоким остается риск лесных пожаров для юго-восточной внутренней Испании, Сицилии, Сардинии и острова Родос. Кроме того существенный риск лесных пожаров существует для юго-востока Франции, северо-востока Австрии, восточной Германии, Польши, Венгрии и Словакии.

Как действовать в случае лесного пожара

Красный крест Великобритании выпустил руководство для людей, столкнувшихся с лесными пожарами. Что нужно делать в таком случае:

  • успокойтесь;
  • найдите безопасное место вдали от растительности и дыма;
  • закройте все двери, окна и щели в доме или авто;
  • свяжитесь с экстренной службой и предоставьте информацию о своем местоположении и размере лесного пожара;
  • старайтесь максимально закрыть все открытые участки кожи;
  • носите с собой носовой платок, полотенца и воду — в случае необходимости, это поможет преодолеть небольшой участок огня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ прогнозировать силу лесных пожаров: поможет пот растений.