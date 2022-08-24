Ученые нашли способ прогнозировать силу лесных пожаров: поможет пот растений

Исследователи нашли связь между лесными пожарами и потом растений.

Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили необычную связь между потоотделением у растений и силой лесных пожаров. Оказалось, что наблюдая за растениями, можно спрогнозировать серьезность и поведение лесных пожаров, пишет Gizmodo.

Ученые отмечают что, то как растения потеют весьма схоже с потоотделением у людей — нам всем необходим этот процесс, чтобы остыть. Биологи говорят, что температура растений может многое рассказать об их здоровье и экосистем, в которых ни живут в целом. В комфортных условиях растения поглощают воду через корни и выделяют ее в атмосферу через крошечные поры в листьях. В науке этот процесс называют эвапотранспирацией. Когда растения подвергаются стрессу, они отдают меньше воды, стараясь задержать как можно больше жидкости в себе. Как правило, это происходит в более сухую и жаркую погоду.

Исследователи пришли к выводу, что растения могут рассказать нам намного больше, чем мы ожидали. Для этого ученые NASA использовали прибор ECOSTRESS. Он был установлен на Международной космической станции еще в 2018 году и по сути своей является огромным термометром, измеряющим температуру поверхности Земли. Этот прибор интересен тем, что способен делать изображения с высоким пространственным разрешением "размером с футбольное поле" и предоставляет множество данных о температуре растений за относительно короткий промежуток времени.

Команда лаборатории NASA исследовала данные ECOSTRESS из шести районов Южной Калифорнии и гор Сьерра-Невада за полгода до начала масштабных пожаров в Калифорнии в 2020 году. То лето выдалось рекордно жарким и обернулось около 10 тысячами пожаров, уничтоживших более двух миллионов гектаров земли.

Результаты исследования показали взаимосвязь между температурой растений и силой лесных пожаров — снимки свидетельствуют, что территории, где растения более нагревались, пострадали сильнее. Ученые также установили, что сила лесных пожаров зависит от растительного покрова территории — например, в лесистой местности растения действительно способны предрекать масштабы лесных пожаров, но эта формула не сработает на территории пастбищ.

Ученые NASA уверены, что в дальнейшем эта методика позволит ученым прогнозировать силу лесных пожаров, а также корректировать их масштабы.

Кстати, ранее Фокус писал о том, что расстения сами решают сколько им пить и могут контролировать количество потребляемой влаги.