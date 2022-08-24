Вчені знайшли спосіб прогнозувати силу лісових пожеж: допоможе піт рослин

Дослідники знайшли зв'язок між лісовими пожежами та потом рослин.

Дослідники з Лабораторії реактивного руху NASA виявили незвичайний зв'язок між потовиділенням у рослин та силою лісових пожеж. Виявилося, що спостерігаючи за рослинами, можна спрогнозувати серйозність та поведінку лісових пожеж, пише Gizmodo.

Вчені зазначають, що рослини потіють дуже схоже до потовиділення у людей — нам усім необхідний цей процес, щоб охолонути. Біологи кажуть, що температура рослин може багато розповісти про їхнє здоров'я та здоров'я екосистем, в яких вони живуть загалом. У комфортних умовах рослини поглинають воду через коріння та виділяють її в атмосферу через крихітні пори у листі. У науці цей процес називають евапотранспірацією. Коли рослини зазнають стресу, вони віддають менше води, намагаючись затримати якнайбільше рідини в собі. Як правило, це відбувається в суху та спекотну погоду.

Дослідники дійшли висновку, що рослини можуть розповісти нам набагато більше, ніж ми очікували. Для цього вчені NASA використовували пристрій ECOSTRESS. Він встановлений на Міжнародній космічній станції ще у 2018 році і, по суті, є величезним термометром, що вимірює температуру поверхні Землі. Цей прилад цікавий тим, що здатний робити зображення з високою роздільною здатністю "розміром з футбольне поле" і надає безліч даних про температуру рослин за відносно короткий проміжок часу.

Команда лабораторії NASA досліджувала дані ECOSTRESS із шести районів Південної Каліфорнії та гір Сьєрра-Невада за пів року до початку масштабних пожеж у Каліфорнії у 2020 році. Те літо видалося рекордно спекотним і обернулося близько 10 тисячами пожеж, що знищили понад два мільйони гектарів землі.

Результати дослідження показали взаємозв'язок між температурою рослин та силою лісових пожеж — знімки свідчать, що території, де рослини більше нагрівалися, постраждали сильніше. Вчені також встановили, що сила лісових пожеж залежить від рослинного покриву території — наприклад, у лісистій місцевості рослини справді здатні передбачати масштаби лісових пожеж, але ця формула не спрацює на території пасовищ.

Науковці NASA впевнені, що надалі ця методика дозволить вченим прогнозувати силу лісових пожеж, а також коригувати їх масштаби.

До речі, раніше Фокус писав про те, що рослини самі вирішують, скільки їм пити, і можуть контролювати кількість споживаної вологи.