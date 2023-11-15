Ногу пришили задом наперед: во Львове провели редкую операцию пациентке с раком (фото)

По слова медиков, для прекращения развития агрессивной опухоли требовалась нестандартная процедура — неотложное удаление поврежденной области бедра. При этом рак уже нанес ущерб коленному суставу, что сделало неизбежной ампутацию.

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Во Львове врачи провели редкую операцию ротационной пластики. Медики восстановили функциональность ноги молодой женщины, столкнувшейся с онкологией, путем удаления средней части конечности и переворота нижней на 180 градусов, зашив ее задом наперед. Это уникальное вмешательство произвели в Детской больнице Святого Николая врачи их трех городов, сообщает пресс-служба клиники.

Юля из Ивано-Франковска узнала о своем диагнозе рака костей за день до своего 18-летия. Отправившись к врачам после травмы ноги, она услышала диагноз: остеосаркома 2B стадии. Лечение в местной больнице не дало результатов, и рак начал активно прогрессировать, представляя серьезную угрозу для жизни.

Для остановки агрессивной опухоли требовалось необычное вмешательство — срочное удаление пораженной части бедра. Однако рак уже повредил коленный сустав, делая ампутацию неизбежной. Сотрудничество медиков из Ивано-Франковска, Львова и Киева было направлено на борьбу за качество жизни пациентки и сохранение функциональности конечности. В результате многосторонних консультаций решили провести уникальную операцию — ротационную пластику, редкую для Украины.

Врачи, которые провели уникальную операцию Фото: Детская больница Святого Николая Фото: Детская больница Святого Николая

Специалисты из четырех больниц — Киевской городской детской клинической больницы №2, Киевского городского центра пластической микрохирургии, Ивано-Франковской областной детской клинической больницы и Детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова — совместно провели операцию.

Ротационная пластика — это операция для детей с раком костей, при которой удаляется часть ноги включая колено. Нижняя часть конечности поворачивается на 180 градусов и пришивается к бедренной кости задом наперед. Это позволяет использовать стопу вместо колена, что впоследствии позволяет установить функциональный протез и сохранить чувствительность и подвижность конечности.

После удаления пораженных костей, хирурги восстанавливают ногу, поворачивая нижнюю часть на 180 градусов и фиксируя ее. Уникальная операция прошла успешно.

Девушке пришили ногу задом наперед для дальнейшего протезирования Фото: Детская больница Святого Николая

"Юля уже вернулась в Ивано-Франковск и продолжает химиотерапию и борьбу с недугом. Когда же нога окончательно заживет и у девушки появится больше сил, она сможет заниматься с физическим терапевтом и разрабатывать ногу. Затем Юлю ждет протезирование. Функцию удаленного коленного сустава будет выполнять стопа, благодаря чему девушка сможет получить функциональный протез и освоить ходьбу", — рассказали в клинике.

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