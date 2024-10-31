На Тернопольщине восемь детей отравились грибами, среди них 1-летний ребенок: подробности

Пострадавшие находятся в реанимации. Из-за тяжелого состояния нескольких детей доставили в Киев в больницу "Охматдет".

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В Тернопольской области восемь детей попали в реанимацию из-за употребления дикорастущих грибов. Своих и детей, которые пришли в гости, грибами накормил житель Чертковского района. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Отмечается, что 30 октября в реанимационное отделение Тернопольской областной детской больницы с диагнозом "отравление грибами" были госпитализированы семеро несовершеннолетних детей из одной семьи. Все они — жители Чертковского района.

Шестеро из пострадавших находились в тяжелом, и одна — годовалая — в удовлетворительном состоянии.

Медики выяснили, что дети употребляли дикорастущие грибы, приготовленные дома.

Впрочем, впоследствии количество пострадавших возросло. В Тернопольскую областную больницу доставили еще одного ребенка с отравлением грибами, который гостил в семье. Она находится в тяжелом состоянии.

За несколько часов двух госпитализированных 14 и 3 лет транспортировали в медучреждение Львова. Еще пятерых 13, 11, 8, 7, 6 и 4 лет перевезли в НДСБ "Охматдет".

Также пострадал один взрослый, который накормил грибами детей. Это — мужчина 1965 года рождения В тяжелом состоянии его госпитализировали в одну из городских больниц.

В общем отравление получили восемь детей и один взрослый.

Напомним, что 5 октября в Дубенскую городскую больницу "скорая" привезла семью — 70-летнюю местную жительницу, ее 34-летнюю дочь и 3-летнего внука. Медики поставили предварительный диагноз — отравление угарным газом. Впоследствии мальчик скончался.