На Тернопільщині восьмеро дітей отруїлися грибами, серед них 1-річна дитина: подробиці

Постраждалі перебувають у реанімації. Через важкий стан кількох дітей доправили до Києва в лікарню "Охматдит".

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У Тернопільській області восьмеро дітей потрапили до реанімації через вживання дикорослих грибів. Своїх і дітей, які прийшли в гості, грибами нагодував житель Чортківського району. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Зазначається, що 30 жовтня до реанімаційного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні із діагнозом "отруєння грибами" було госпіталізовано семеро неповнолітніх дітей з однієї сім’ї. Усі вони – мешканці Чортківського району.

Шестеро з постраждалих перебували у важкому, й одна – однорічна – у задовільному стані.

Медики з'ясували, що діти споживали дикорослі гриби, приготовані вдома.

Втім, згодом кількість постраждалих зросла. До Тернопільської обласної лікарні доправили ще одну дитину з отруєнням грибами, яка гостювала у сім’ї. Вона перебуває у важкому стані.

За кілька годин двох госпіталізованих 14 та 3 років транспортували до медзакладу Львова. Ще п’ятьох 13, 11, 8, 7, 6 та 4 років перевезли до НДСЛ "Охматдит".

Також постраждав один дорослий, який нагодував грибами дітей. Це – чоловік 1965 року народження У важкому стані його госпіталізували до однієї з міських лікарень.

Загалом отруєння зазнали восьмеро дітей і один дорослий.

Нагадаємо, що 5 жовтня у Дубенську міську лікарню "швидка" привезла родину — 70-річну місцеву жительку, її 34-річну доньку та 3-річного онука. Медики поставили попередній діагноз — отруєння чадним газом. Згодом хлопчик помер.