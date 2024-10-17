У Рівному помер від отруєння 3-річний хлопчик: батьки звинувачують лікарів, — поліція

У ДСНС повідомляли, що були госпіталізовані три покоління однієї сім’ї. Попередньо, усі вони отруїлись газом, але стан дитини в лікарні погіршився.

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Правоохоронці з’ясовують обставини смерті 3-річного хлопчика, якого госпіталізували разом з родиною після отруєння. Деталями справи 17 жовтня поділилась пресслужба поліції Рівненської області.

За даними слідства, в обід 5 жовтня у Дубенську міську лікарню "швидка" привезла родину — 70-річну місцеву жительку, її 34-річну доньку та 3-річного онука. Медики поставили попередній діагноз — отруєння чадним газом.

Однак вранці наступного дня стан дитини погіршився. Його перевели у Рівненську обласну клінічну лікарню та госпіталізувались в реанімацію вже без свідомості. Приблизно о 18:00 хлопчик помер.

Лікарі вказали попередньою причиною смерті отруєння невідомою речовиною. Поліція порушила справу про вбивство. Проте батьки дитини звинувачують у смерті лікарів, тож слідчі порушили ще одну справу — про неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівником. Також була призначена судово-медична експертиза.

Версії щодо причини смерті

У Рівненській обласній прокуратурі 17 жовтня зазначили, що дитину перевели до Рівного після надання невідкладної допомоги через тяжкий стан. Після смерті хлопчика призначили низку експертиз, щоб встановити остаточну причину.

"Наразі розглядаються кілька версій отруєння, серед яких чадний газ, риба, яку перед тим вживали усі, окрім батька, або ж інша речовина. Також буде надана оцінка діям лікарів та якості, надання ними медичних послуг маленькому пацієнту", — пояснили у прокуратурі.

Деталі від ДСНС

Варто зазначити, що 6 жовтня у Головному управлінні ДСНС у Рівненської області інформували про госпіталізацію у Дубно двох жінок та 3-річного хлопчика внаслідок отруєння чадним газом.

Зазначалось, що, за попередніми даними, нещасний випадок стався внаслідок несправності пічного опалення або газового обладнання та поганої вентиляції. Родичі померлої дитини не давали коментарів ЗМІ щодо інциденту.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на Офіс генпрокурора повідомили, що працівника Черкаської обласної прокуратури Сергія Гармаша заарештували на 60 діб. Зазначається, що його підозрюють у розбещенні особи віком до 16 років.

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