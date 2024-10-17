Підозрюваного у педофілії прокурора з Черкас відправили за ґрати: деталі

За інформацією журналістів, підозрюваним у педофілії виявився начальник одного з відділів територіального управління ДБР Черкаської обласної прокуратури Сергій Гармаш.

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Працівника черкаської обласної прокуратури Сергія Гармаша, якого підозрюють у педофілії, заарештували на 60 діб. Про це "Суспільному" повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва повністю задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", — зазначили у пресслужбі.

Журналісти також повідомили, що за даними від власних джерел у правоохоронних органах їм стало відомо, що підозрюваного прокурора звати Сергій Гармаш.

За даними YouControl, Сергій Гармаш — начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідування Черкаської обласної прокуратури.

Він одружений та має доньку.

Прокурор педофіл з Черкас

17 жовтня в Офісі генерального прокурора України повідомили, що біля однієї зі шкіл затримали прокурора, який міг розбещувати та вчиняти розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку.

Затриманого підозрюють за такими статтями ККУ:

ч. 3 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітньої особи);

ч. 2 ст. 155 (дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені близькими родичами або членами сім'ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої особи або піклування про неї, або якщо вони поєднані з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі чи третій особі або з обіцянкою такої винагороди, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки);

ч. 1 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку).

Згодом міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зазначив, що прокурора затримали біля 17-ї школи по вулиці героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, зіркового футболіста Кіліана Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні.