Подозреваемого в педофилии прокурора из Черкасс отправили за решетку: детали

По информации журналистов, подозреваемым в педофилии оказался начальник одного из отделов территориального управления ГБР Черкасской областной прокуратуры Сергей Гармаш.

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Работника черкасской областной прокуратуры Сергея Гармаша, подозреваемого в педофилии, арестовали на 60 суток. Об этом "Суспильному" сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Следователь судья Печерского районного суда г. Киева полностью удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", — отметили в пресс-службе.

Журналисты также сообщили, что по данным от собственных источников в правоохранительных органах им стало известно, что подозреваемого прокурора зовут Сергей Гармаш.

По данным YouControl, Сергей Гармаш — начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей территориального управления Государственного бюро расследования Черкасской областной прокуратуры.

Он женат и имеет дочь.

Прокурор педофил из Черкасс

17 октября в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что возле одной из школ задержали прокурора, который мог развращать и совершать развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Задержанный подозревается по следующим статьям УК:

ч. 3 ст. 156-1 (притязание ребенка для сексуальных целей, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего лица);

ч. 2 ст. 155 (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего лица или заботы о нем, или если они соединены с предоставлением денежного или иного вознаграждения потерпевшему лицу или третьему лицу или с обещанием такого вознаграждения, или если они повлекли за собой бесплодие или другие тяжкие последствия);

ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Впоследствии городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко отметил, что прокурор был задержан возле 17-й школы по улице героев Небесной сотни.

Напомним, звездного футболиста Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании.