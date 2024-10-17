Як у Голлівуді: в Одесі водій виконав неочікуваний об'їзд і почав тікати від копів (відео)

Правоохоронці спробували затримати порушника, однак той зробив різкий рух на своїй машині та втік із місця події. Поліцейські швидко повернулися до свого автомобіля та продовжили переслідувати зловмисника.

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В Одесі працівники патрульної поліції намагалися зупинити порушника на авто, якого заблокували на дорозі. Однак зловмисник зміг втекти, а правоохоронці продовжили переслідування. Відповідне відео розмістили в одному з місцевих Telegram-каналів.

На записі відео, зробленому випадковим свідком, на перехресті з вулицею Варненська, поліцейські заблокували рух легкового автомобіля. Після чого копи вибігли з машини та намагалися витягнути зловмисника з неї.

Однак, коли правоохоронці спробували затримати порушника, той зробив різкий рух і втік із місця пригоди. Поліцейські швидко повернулися до свого автомобіля та продовжили переслідувати зловмисника. Наразі невідомо, чим завершилася ця історія.

Реакція правоохоронців на події в Одесі

На час публікації цього матеріалу Управління патрульної поліції Одеської області не прокоментувало даний інцидент.

Нагадаємо, Фокус писав, що 12 липня набули чинності нові правила оформлення порушень ПДР. Тепер електронний протокол дозволяє автоматизувати робочі процеси та зменшити корупційний складник. До того ж транспортний засіб перевіряється за поліцейськими базами даних.

Також ми повідомляли, що 10 жовтня на Рівненщині поліцейські затримали водія, який перебував у стані наркотичного сп'яніння та намагався втекти від правоохоронців. Під час своєї втечі зловмисник зателефонував на 102 та повідомив, що його переслідують поліцейські машини.