Как в Голливуде: в Одессе водитель выполнил неожиданный объезд и начал убегать от копов (видео)

Правоохранители попытались задержать нарушителя, однако тот совершил резкое движение на своей машине и скрылся с места происшествия. Полицейские быстро вернулись в свой автомобиль и продолжили преследовать злоумышленника.

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В Одессе сотрудники патрульной полиции пытались остановить нарушителя на авто, заблокировав его на дороге. Однако злоумышленник смог скрыться, а правоохранители продолжили преследование. Соответствующее видео разместили в одном из местных Telegram-каналов.

На записи видео, сделанной случайным свидетелем, на перекрестке с улицей Варненская, полицейские заблокировали движение легкового автомобиля. После чего копны выбежали из машины и пытались вытащить злоумышленника из нее.

Однако когда правоохранители попытались задержать нарушителя, тот совершил резкое движение и скрылся с места происшествия. Полицейские быстро вернулись в свой автомобиль и продолжили преследовать злоумышленника. Пока неизвестно, чем завершилась эта история.

Реакция правоохранителей на события в Одессе

На момент публикации этого материала Управление патрульной полиции Одесской области не прокомментировало данный инцидент.

Напомним, Фокус писал, что 12 июля вступили в силу новые правила оформления правил ПДД. Теперь электронный протокол позволяет автоматизировать рабочие процессы и уменьшить коррупционную составляющую. К тому же транспортное средство проверяется по полицейским базам данных.

Также мы сообщали, что 10 октября в Ровенской области полицейские задержали водителя, который находился в состоянии наркотического опьянения и пытался скрыться от правоохранителей. Во время своего побега злоумышленник позвонил по телефону на 102 и сообщил, что его преследуют полицейские машины.