В Ровно умер от отравления 3-летний мальчик: родители обвиняют врачей, — полиция

В ГСЧС сообщали, что были госпитализированы три поколения одной семьи. Предварительно, все они отравились газом, но состояние ребенка в больнице ухудшилось.

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Правоохранители выясняют обстоятельства смерти 3-летнего мальчика, которого госпитализировали вместе с семьей после отравления. Деталями дела 17 октября поделилась пресс-служба полиции Ровенской области.

По данным следствия, в обед 5 октября в Дубенскую городскую больницу "скорая" привезла семью — 70-летнюю местную жительницу, ее 34-летнюю дочь и 3-летнего внука. Медики поставили предварительный диагноз — отравление угарным газом.

Однако утром следующего дня состояние ребенка ухудшилось. Его перевели в Ривненскую областную клиническую больницу и госпитализировали в реанимацию уже без сознания. Примерно в 18:00 мальчик умер.

Врачи указали предварительной причиной смерти отравление неизвестным веществом. Полиция возбудила дело об убийстве. Однако родители ребенка обвиняют в смерти врачей, поэтому следователи возбудили еще одно дело — о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медработником. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Версии о причине смерти

В Ровенской областной прокуратуре 17 октября отметили, что ребенка перевели в Ровно после оказания неотложной помощи из-за тяжелого состояния. После смерти мальчика назначили ряд экспертиз, чтобы установить окончательную причину.

"Сейчас рассматриваются несколько версий отравления, среди которых угарный газ, рыба, которую перед тем употребляли все, кроме отца, или же другое вещество. Также будет дана оценка действиям врачей и качества, предоставления ими медицинских услуг маленькому пациенту", — объяснили в прокуратуре.

Детали от ГСЧС

Стоит отметить, что 6 октября в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области информировали о госпитализации в Дубно двух женщин и 3-летнего мальчика в результате отравления угарным газом.

Отмечалось, что, по предварительным данным, несчастный случай произошел в результате неисправности печного отопления или газового оборудования и плохой вентиляции. Родственники умершего ребенка не давали комментариев СМИ относительно инцидента.

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